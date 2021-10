V finalu lige narodov Španci in Francozi

V Italiji poteka zaključni turnir lige narodov. V finalu bosta zaigrali reprezentanci Španije in Francije. Prva je v napetem polfinalnem dvoboju v Milanu na krilih dvakratnega strelca Ferrana Torresa z 2:1 premagala Italijane. Aktualni evropski prvaki so tako prekinili rekordni niz nepremaganosti. Trajal je kar 37 tekem. V drugem polfinalu pa sta ste v četrtek v Torinu udarili sosedi Belgija in Francija. po preobratu so se zmage s 3:2 veselili Galski petelini. Finale bo na sporedu v nedeljo.

V drugem polfinalu sta se v četrtek v Torinu pomerili Francija in Belgija. Svetovni prvaki Francozi so si finale priborili po preobratu. Yannick Carrasco je v 37. minuti lepo prodrl v kazenski prostor, po preigravanju sprožil strel, žoga je ob bližnji vratnici vratarja Huga Llorisa končala v mreži.Le tri minute pozneje je Kevin De Bruyne s podajo našel Romela Lukakuja in Belgijci so ušli na 0:2. A Francozi so odgovorili v drugem polčasu, v 62. minuti je za izenačenje poskrbel Karim Benzema, podajalec je bil Kylian Mbappe. Ta je v 69. minuti izenačil izid z bele točke, končni izid napete tekme pa je v 90. minuti postavil Theo Hernandez.

Konec italijanskega niza

V uvodnem polfinalnem dejanju lige narodov, ki bo v nedeljo dobila drugega zmagovalca v kratki zgodovini tekmovanja (leta 2019 so bili najboljši Portugalci), so se na San Siru prestižne zmage veselili Španci. S tem so se maščevali Italijanom za nedavni poraz na Wembleyju v polfinalu Eura, ki so ga izgubili po izvajanju kazenskih strelov. Tokrat so Španci zmagali po rednem delu z 2:1, pot do preboja v veliki finale pa so si na široko odprli že v prvem polčasu. Po dveh zadetkih Ferrana Torresa, napadalcu Manchester Cityja je dvakrat imenitno podal Mikel Orayzabal, so dobili prvi polčas z 2:0, za nameček pa imeli še igralca več, saj je domači kapetan Leonardo Bonucci moral v 42. minuti po drugem rumenem kartonu predčasno z igrišča.

Evropski prvaki so na San Siru ostali praznih rok. Foto: Reuters

To je bil velik udarec za azzurre, ki so želeli pred domačimi navijači nadaljevati imeniten niz. Nepremagani so bili kar 37 tekem (prejšnji svetovni rekord so s 36 tekmami držali Brazilci, ki so ga postavili med letoma 1993 in 1996), tokrat pa priznali premoč razigranim varovancem Luisa Enriqueja. Španci so premagali Italijo v gosteh prvič po 50 letih. Častni zadetek za aktualne evropske prvake je po napaki komaj 18-letnega Yeremija Pina (Villarreal) zabil Lorenzo Pellegrini. Podajo je prispeval Enrico Chiesa. Gostje so zaradi zdravstvenih težav pogrešali nekaj zelo pomembnih igralcev (Pedri, Thiago Alcantara, Dani Olmo, Alvaro Morata in Jordi Alba), v prvi enajsterici pa je debitiral 17-letni dragulj Barcelone Gavi.

Slovenija je ligo narodov 2020/21 končala na prvem mestu skupine 3 v ligi C in bo v prihodnji izvedbi nastopala v ligi B. Žreb skupin bo 16. decembra ob 18. uri v Montreuxu v Švici.

Liga narodov, polfinale: Sreda, 6. oktober:

Italija : Španija 1:2 (0:2)

Pellegrini 83.; Torres 17., 45.+2; R.K.: Bonucci 42./Italija Četrtek, 7. oktober:

Belgija : Francija 2:3 (2:0)

Carrasco 37., Lukaku 40.; Benzema 62., Mbappe 69./11-m, Hernandez 90. Nedelja, 10. oktober:

Tekma za tretje mesto:

15.00 Italija - Belgija



Finale:

20.45 Španija - Francija

Preberite še: