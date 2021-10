Poker evropskih velikanov v boju za reprezentančno lovoriko

Italijani bodo v polfinalu, ki bo Milanu, v sredo ob 20.45 igrali proti Španiji, v drugem polfinalu pa se bosta en dan pozneje ob isti uri v Torinu merili Belgija in Francija. Vse to so reprezentance, ki so osvojile prva mesta v skupinah lige A. Tekma za tretje mesto bo v soboto ob 15.00 v Torinu, finale pa bo isti dan v Milanu ob 20.45.

Za uvod Italija in Španija

V prvem polfinalu se bodo Italijani merili s Španci. Na prejšnjih 34 dvobojih je Italija zmagala devetkrat, Španija pa 12-krat, na zadnjem medsebojnem obračunu v polfinalu letošnjega evropskega prvenstva so Italijani slavili po enajstmetrovkah.

"Španija ima odlično ekipo. Naredili so nekaj sprememb, toda imajo ogromen bazen igralcev v zadnjih letih. Prenavljajo reprezentanco, tako kot mi, in to delajo dobro," je dejal italijanski selektor Roberto Mancini za spletno stran Evropske nogometne zveze (Uefa) in dodal, da je ekipa v dobri formi.

"Najboljše štiri evropske ekipe so tu. Liga narodov nam veliko pomeni. Ne bodo pa igrali le igralci, ki so igrali na EP. Zakaj nisem poklical Nicoloja Zaniola? To je bila tehnična odločitev. Še vedno je mlad in bo zagotovo pomemben igralec za nas v prihodnosti."

Za uvod si bodo nasproti stali varovanci Luisa Enriqueja in Roberta Mancinija. Foto: Reuters

Enrique: Sledimo podobni poti

Njegov španski kolega Luis Enrique razmišlja podobno kot Mancini glede gradnje izbrane vrste: "Mi in Italijani sledimo podobni poti glede tega, da v reprezentanco vnašamo dodatno energijo z mladimi igralci in, seveda, da izpolnjujemo slog igre."

Poudarja, da je cilj seveda osvojitev naslova. "Italija je na vrhuncu. Zasluženo je dobila EP. Kar 38 tekem je neporažena, toda kot pravi naš psiholog, z vsakim dnem je bližje porazu. Za nas bo gotovo dodatna motivacija premagati evropske prvake, ki so po igri sicer kar podobni nam."

"To bo fantastična tekma, toda kogarkoli bi dobili na žrebu, bi bila to velika tekma v tekmovanju, ki je bilo že do zdaj za nas uspešno," je dejal selektor Belgije Roberto Martinez. Foto: Reuters

"To bo fantastična tekma"

V drugem polfinalu se bosta merili Francija in Belgija. Svetovni prvaki Francozi so se doslej 74-krat merili z Belgijci, zmagali so 25-krat, medtem ko Belgijci 30-krat. Nazadnje sta se moštvo srečali v polfinalu svetovnega prvenstva 2018, ko so Les Bleus zmagali z 1:0 in nato osvojili naslov prvaka.

"To bo fantastična tekma, toda kogarkoli bi dobili na žrebu, bi bila to velika tekma v tekmovanju, ki je bilo že do zdaj za nas uspešno," je dejal selektor Belgije Roberto Martinez, ki sicer ne bo mogel računati na Jeremyja Dokuja in Driesa Mertensa.

Deschamps zadovoljen, da bo v Torinu

Nekdanji vezist Juventusa Didier Deschamps, ki vodi Francijo, pa je povedal: "Zelo sem vesel, da bo ta tekma v Torinu, na stadionu, ki ga dobro poznam in kjer imam veliko prijateljev in znancev. Zagotovo bo izjemna tekma, upam, da bo čim več gledalcev."

Dodal je še, da je to nova lovorika, ki se ponuja. "Vse smo dali od sebe, da smo se iz težke skupine prebili do sem. Hočemo ta pokal. V preteklosti sta bila na voljo dva naslova z EP in SP. Zdaj so z ligo narodov trije in želimo tudi tega," je še povedal Deschamps.

Slovenija je ligo narodov 2020/21 končala na prvem mestu skupine 3 v ligi C in bo v prihodnji izvedbi nastopala v ligi B. Žreb skupin bo 16. decembra ob 18.00 v Montreuxu v Švici.