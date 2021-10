Slovenke in Valižanke remizirale v Lendavi

Izbranke slovenskega selektorja Boruta Jarca so v svojem tretjem kvalifikacijskem dvoboju v skupini I osvojile točko. Pred obračunom z Valižankami so visoko odpravile Estonke s 4:0 in izgubile proti Francozinjam z 2:3, naslednja tekma pa jih čaka v torek, 26. oktobra, ko se bodo v Larissi pomerile z Grkinjami.

Slovenke povedle, a je bilo veselje kratkotrajno

Slovenke so povedle v 70. minuti po golu "rezervistke" Manje Rogan, ki je v začetku drugega polčasa zamenjala Pamelo Begić. A veselje je bilo kratkotrajno, le minuto zatem je izenačujoči zadetek dosegla 33-letna Kayleigh Green. Izkušena Valižanka je v 76. minuti zavoljo drugega rumenega kartona morala zapustiti igrišče, Slovenke pa v končnici tekme niso izkoristile številčne premoči na igrišču.

V slovenski reprezentanci sta na današnjem obračunu v Prekmurju manjkali poškodovani Zala Vindišar in Sara Agrež. V prvi postavi so bile Zala Meršnik, Kaja Eržen, Lana Golob, Špela Rozmarič, Kristina Erman, Dominika Čonč, Kaja Korošec, Špela Kolbl, Pamela Begić, Mateja Zver in Lara Prašnikar, v drugem polčasu pa je Jarc priložnost za dokazovanje ponudil še Manji Rogan, Ani Milović in Adrijani Mori.

Konec tekme v Lendavi, na koncu sta se mreži na obeh straneh zatresli po enkrat. Za Slovenijo je zadela Roganova za 1:0, dobro minuto kasneje je izenačila Greenova. #SrceBije pic.twitter.com/n1lD8M7fl6 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 22, 2021

Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP

Na današnji prvi tekmi v skupini I je Grčija v Kazahstanu zmagala z 1:0, druga med Francijo in Estonijo pa se je začela ob 21.10. Po prvem polčasu Francija prepričljivo vodi s 5:0.

V evropskih kvalifikacijah nastopa 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP, ki bo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in Novi Zelandiji.

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.

Skupina I, izidi 3. kroga: Petek, 22. oktober:

Kazahstan : Grčija 0:1 (0:0)

Slovenija : Wales 1:1 (0:0)

21.10 Francija - Estonija

Lestvica: 1. Wales 3 tekme – 7 točk

2. Francija 2 - 6

3. Grčija 3 - 6

4. Slovenija 3 - 4

5. Estonija 2 - 0

6. Kazahstan 3 - 0

