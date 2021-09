Slovenke kvalifikacije za SP odprle s prepričljivo zmago

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je danes s tekmo v Estoniji začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki ga bosta leta 2023 gostili Avstralija in Nova Zelandija. Za uvod so izbranke selektorja Boruta Jarca v Pärnuju zmagale s 4:0 (2:0). V septembrskem ciklu bodo Slovenke igrale še v torek, ko bodo ob 21. uri v Murski Soboti gostile Francijo.

"Prva tekma bo v Estoniji, ki je po ratingu najslabša ekipa naše skupine, če gledamo mesto na Fifini lestvici. Z njimi imamo izkušnje, v prejšnjih kvalifikacijah smo jih dvakrat premagali. Kar pa ne pomeni, da bo to lahka naloga. V Estonijo gremo zmagat, kar bi bil dober temelj za nadaljevanje kvalifikacij in tudi pravi motiv za tekmo v Murski Soboti, kjer štiri dni kasneje gostimo Francijo," je pred tekmo v Estoniji dejal selektor Jarc.

Lara Prašnikar je k zmagi prispevala dva zadetka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tekmo so Slovenke začele v postavi Zala Meršnik, Lana Golob, Sara Agrež, Kaja Korošec, Kristina Erman, Mateja Zver, Dominika Čonč, Lara Prašnikar, Špela Kolbl, Kaja Eržen in Pamela Begić, v nadaljevanju pa so priložnost za igro dobile še Evelina Kos, Nina Predanič, Ana Milović, Manja Rogan in Sara Makovec.

Slovenke so status favoritinj hitro potrdile. Prvi zadetek je v 21. minuti dosegla Lara Prašnikar, deset minut zatem pa je za 2:0 poskrbela Lana Golob. Slovenke so v enakem ritmu nadaljevale tudi v drugem polčasu, saj je že v 48. minuti drugi gol na tekmi dosegla Prašnikarjeva. Ko je Kaja Agrež v 54. minuti povišala že na 4:0, je bilo jasno, da Estonke ne morejo več razmišljati o preobratu. Selektor Jarc je v zadnjem delu igre nekoliko osvežil postavo, Slovenija pa je kljub temu brez težav ubranila visoko vodstvo in tekmo končala tudi brez prejetega zadetka.

Francozinje favoritinje skupine

V skupini I so ob Sloveniji, Franciji in Estoniji še Wales, Grčija in Kazahstan. Prvo ime skupine je Francija, ki je doslej igrala na štirih svetovnih prvenstvih, najvišje pa je bila leta 2011 - četrta. Francozinje se lahko pohvalijo tudi s tem, da so bile trikrat v četrtfinalu evropskega prvenstva.

V drugi današnji tekmi slovenske skupine je Francija v gosteh visoko z 10:0 premagala Grčijo, zvečer bo še tekma Wales - Kazahstan.

51 reprezentanc, devet skupin

V evropskih kvalifikacijah sicer igra 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP, ki bo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in Novi Zelandiji.

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.