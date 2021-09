Slovenke v Estonijo po zmago

Na Jarčevem seznamu so Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Adrijana Mori (Carl Zeiss Jena), Lara Ivanuša (Ferencvaros), Nina Predanič (Grasshopper), Kristina Erman (Royal Charleroi), Kaja Eržen (Napoli), Mateja Zver (St. Pölten), Sara Agrež (Turbine Potsdam), Zala Meršnik (Turbine Potsdam), Dominika Čonč (Valencia), Lana Golob (Worcester Smiles), Pamela Begić (Ljubljana), Evelina Kos (Olimpija Ljubljana), Izabela Križaj (Olimpija Ljubljana), Ana Milović (Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (Olimpija Ljubljana), Nika Šapek (Olimpija Ljubljana), Zala Vindišar (Olimpija Ljubljana), Špela Kolbl (Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (Pomurje Beltinci), Sara Makovec (Pomurje Beltinci) in Špela Rozmarič (Pomurje Beltinci).

Na čakanju pa so Nika Babnik (Clube de Albergaria), Sara Ketiš (Zaragoza), Tina Marolt (Keflavik), Mirjam Kastelec (Ljubljana), Lara Klopčič (Olimpija Ljubljana), Barbara Kralj (Olimpija Ljubljana), Sara Nemet (Olimpija Ljubljana), Anja Prša (Olimpija Ljubljana), Kim Juršnik (Pomurje Beltinci), Iva Kocijan (Pomurje Beltinci), Zala Kuštrin (Radomlje) in Eva Vodušek (Radomlje).

Zbor reprezentance bo 13. septembra.

V zadnjih kvalifikacijah naredile dobro delo

"S tekmo v Estoniji začenjamo nove kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Lahko rečem, da so punce v prejšnjih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo naredile izredno dobro delo, si dvignile rating, kar je dobra osnova, da to nadgradimo. Tega se same zavedajo, da naredimo korak naprej v igri in pri rezultatu. Veseli nas, da jih je veliko v tujini, da v svojih klubih igrajo v močnih in dobrih ligah. Veseli pa tudi, da so igralke v domači SŽNL vidno napredovale," je za Nogometno zvezo Slovenije povedal Jarc.

"Prva tekma bo v Estoniji, ki je po ratingu najslabša ekipa naše skupine, če gledamo mesto na Fifini lestvici. Z njimi imamo izkušnje, v prejšnjih kvalifikacijah smo jih dvakrat premagali. Kar pa ne pomeni, da bo to lahka naloga. Danes vemo, da je treba za zmago dati nekaj več na terenu, predvsem pa zadeti in to ponavljati. V Estonijo gremo zmagat, kar bi bil dober temelj za nadaljevanje kvalifikacij in tudi pravi motiv za tekmo v Murski Soboti, kjer štiri dni kasneje gostimo Francijo," je še dejal selektor.

Francija prvi favorit skupine

V skupini I so ob Sloveniji, Franciji in Estoniji še Wales, Grčija in Kazahstan. Prvo ime skupine je Francija, ki je doslej igrala na štirih svetovnih prvenstvih, najvišje pa je bila leta 2011 (četrto mesto). Francozinje se lahko pohvalijo tudi s tem, da so bile trikrat v četrtfinalu evropskega prvenstva (2009, 2013, 2017).

V evropskih kvalifikacijah igra 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP, ki bo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in Novi Zelandiji.

Deveterica neposredno na SP

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

To bo deveto svetovno prvenstvo. Prvič v zgodovini bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.