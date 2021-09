Slovenke so od presenečenja ločile minute

Slovenske nogometašice so s favorizirano Francijo izgubile z 2:3. Francozinje so zmagoviti zadetek dosegle v sodnikovem dodatku.

Slovenske nogometašice so s favorizirano Francijo izgubile z 2:3. Francozinje so zmagoviti zadetek dosegle v sodnikovem dodatku. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenke so pred približno 500 gledalci v Fazaneriji proti favoriziranim tekmicam, med drugim četrtim na svetovnem prvenstvu 2011, povedle v 20. minuti, ko je Lara Prašnikar v osrčju kazenskega prostora unovčila lepo podajo Pamele Begić. Ta je pred tem lepo sprejela žogo po podaji z leve strani in jo nato oddala do strelke Prašnikarjeve.

Osem minut pozneje so gostje izenačile prek Marie-Antoinette Katoto, ki je zadela z glavo po prostem strelu z desne strani. Ista igralka je prav tako z glavo zadela tudi v 60. minuti za vodstvo z 2:1.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenke so sicer imele tudi nekaj svojih (pol)priložnosti, med drugim je v 76. minuti Manja Rogan le za malce zgrešila cilj z desne strani, Mateja Zver pa ni dobila boja ena na ena v 85. minuti s francosko vratarko.

V 88. minuti pa je Zverova le zadela, uspešno je izvedla najstrožjo kazen, ki jo je priigrala Ana Milović, in izid proti peti reprezentanci z lestvice Mednarodne nogometne zveze poravnala na 2:2.

V sodniškem dodatku pa so Francozinje prav tako prišle do enajstmetrovke, ko je Roganova naredila prekršek, Amel Majri pa je poskrbela za zmago gostij.

Fotogalerija s tekme (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

Tekmo so Slovenke začele v postavi Zala Meršnik, Kristina Erman, Sara Agrež, Lana Golob, Kaja Eržen, Kaja Korošec, Dominika Čonč, Mateja Zver, Pamela Begić, Špela Kolbl in Lara Prašnikar, v nadaljevanju pa so priložnost za igro dobile še Ana Milović, Manja Rogan, Adrijana Mori in Sara Makovec.

V skupini I so ob Sloveniji, Franciji in Estoniji še Wales, Grčija in Kazahstan.

Kako na prvenstvo?

V evropskih kvalifikacijah sicer igra 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP, ki bo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in Novi Zelandiji.

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.

Slovenske kandidatke za nastop: Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt, Nem), Adrijana Mori (Carl Zeiss Jena, Nem), Nina Predanič (Grasshopper Zürich, Švi), Kristina Erman (Royal Charleroi Sporting Club, Bel), Kaja Eržen (S.S.D. Napoli Femminile, Ita), Mateja Zver (SKN St. Pölten, Avt), Sara Agrež (Turbine Potsdam, Nem), Zala Meršnik (Turbine Potsdam, Nem), Dominika Čonč (Valencia CF Femenino, Špa), Lana Golob (Worcester Smiles FC, ZDA), Pamela Begić (ŽNK Ljubljana), Evelina Kos (ŽNK Olimpija Ljubljana), Izabela Križaj (ŽNK Olimpija Ljubljana), Ana Milović (ŽNK Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (ŽNK Olimpija Ljubljana), Nika Šapek (ŽNK Olimpija Ljubljana), Zala Vindišar (ŽNK Olimpija Ljubljana), Špela Kolbl (ŽNK Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (ŽNK Pomurje Beltinci), Sara Makovec (ŽNK Pomurje Beltinci), Zala Kuštrin (ŽNK Radomlje), Anja Prša (ŽNK Olimpija Ljubljana).

Kvalifikacije za SP 2023, skupina I: Torek, 21. september:



Slovenija : Francija 2:3 (1:1)

Estonija : Wales 0:1 (0:1)

Grčija : Kazahstan 3:2 (2:1)