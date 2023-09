Katanec dočakal to, kar se ne zgodi vsak dan

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v četrtek pomerila s tekmecem, ki ji je v preteklosti povzročal veliko preglavic. Na petih srečanjih s Severno Irsko je zmagala le enkrat, na zadnjih štirih tekmah pa sploh ni dala zadetka! Nazadnje je z Otočani ostala praznih rok pred sedmimi leti v Belfastu. Takrat so gostitelji proslavljali rekord, Slovenci pa preštevali zapravljene priložnosti in dobili nov dokaz, kako neugodni tekmeci so Severni Irci. Po dvoboju je takratni selektor Srečko Katanec hudomušno pripomnil: ''Dočakal sem tudi to, da so tekmeci enkrat streljali proti golu in dosegli zadetek.''

V Ljubljano se že zgrinjajo skupinice razposajenih in pivsko razigranih ljubiteljev nogometa iz Severne Irske. V središču mesta jih je vse več, v četrtek pa se bodo družno odpravili proti Stožicam, kjer bi bil lahko stadion na kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 med Slovenijo in Severno Irsko poln do zadnjega kotička!

Obeta se torej nov nogometni spektakel v Stožicah, obe ekipi pa v dvoboj vstopata z ogromnimi pričakovanji. Kekova četa želi vrniti ''zapravljeno'' v Helsinkih in se v boju za Euro 2024 utaboriti pri vrhu skupine, Severna Irska pa lovi enega izmed zadnjih vlakov za dvig na višja mesta. Trije zaporedni porazi, prav vsi z najbolj tesnim rezultatom 0:1, so jo pahnili na nehvaležno peto mesto. Trikrat zapored so bili tako blizu, a spet tako daleč. Z Danci so izgubili v gosteh, s Kazahstanom in Finsko pa doma.

Navijači Severne Irske so nazadnje spremljali svoje ljubljence na velikem tekmovanju pred sedmimi leti na Euru v Franciji. Tistega leta so tudi zadnjič premagali Slovenijo. Foto: Reuters

Nov poraz bi bil malodane usoden za ambiciozne Otočane, ki želijo prvič po letu 2016 znova okusiti igranje na velikem tekmovanju. Slovenija na tovrstno čast čaka še dlje, vse od leta 2010! Zato je mogoče v četrtek pričakovati pravcato nogometno bitko, v kateri pa bo Slovenijo, sodeč po sprehodu skozi dozdajšnje medsebojne tekme, čakalo zelo zahtevno delo. Pod pritiskom bodo zlasti napadalci, saj ni Slovenija na tekmah proti Severni Irski dosegla zadetka že 364 minut zapored!

39-letni vratar jo je zagodel Novakoviću

Roy Carroll, ki je proti Sloveniji branil pri 39 letih in ubranil 11-metrovko Milivoju Novakoviću, je v bogati karieri branil tudi za Manchester United, West Ham in Olympiakos Pirej. Foto: Guliverimage Frustracija je še toliko večja, saj je na zadnjih štirih tekmah zapravila nič kaj zrelih priložnosti. Ko so se najboljši slovenski nogometaši nazadnje merili s Severno Irsko, pisalo se je ravno leto 2016, ko so se zeleno-beli Otočani pripravljali na Euro 2016 v Franciji, je Milivoje Novaković, sicer drugi najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov in golgeter z izjemnim nosom za zadetek, zapravil celo strel z bele točke.

Ni kaj, mreža Severna Irske ostaja kot začarana za slovenske strelce, kar bo še dodaten motiv za Benjamina Šeška, Andraža Šporarja in druščino, da prekinejo neslaven niz in zagotovijo Kekovi četi prepotrebne tri točke.

Na zadnji medsebojni tekmi, edini prijateljski v zbirki slovensko-severnoirskih srečanj, je med vratnicama Slovenije že stal Jan Oblak. Zdajšnji kapetan Kekovih izbrancev in eden najbolj cenjenih vratarjev na svetu bo na delu tudi v četrtek. Zasedba Slovenije se je vmes že korenito spremenila, izmed nogometašev, ki so takrat nastopili na Windsor Parku, sta redna slovenska reprezentanta poleg Oblaka le še Petar Stojanović in Benjamin Verbič, zadnji pa ima nekaj težav z zdravjem.

Slaba novica za Slovenijo je, da pri Severni Irski za nastop v napadu še vedno kandidira Conor Washington, 31-letni napadalec Derby Countyja, ki je pred sedmimi leti v Belfastu odločil zmagovalca. Selektor Michael O'Neill mu še vedno zaupa, podobno velja za danes 33-letnega Josha Magennisa, ki je takrat vstopil v igro namesto Washingtona in še vedno predstavlja enega najmočnejših napadalnih orožij Severnih Ircev.

Michael O'Neill podobno kot Matjaž Kek vodi Severno Irsko v svojem drugem "mandatu". Najprej je bil selektor zeleno-belih med letoma 2011 in 2020, nato se je vrnil na vroči stolček leta 2022. Vmes je vodil Stoke City. Foto: Reuters

Ne bo pa na srečo Slovenije v četrtek več na vratih Roya Carrolla. Verjeli ali ne, branil je vse do 45. leta, proti Sloveniji pa se je izkazal pri 39 letih. Ubranil je kazenski udarec Novakoviću. Po tekmi se je pohvalil, da mu je k uspešni obrambi pomagala video analiza prejšnjih 11-metrovk, ki jih je izvajal Ljubljančan. To se mu je obrestovalo, prebral je namero ''Novagola'' in postal eden izmed irskih junakov večera. Severni Irci so bili takrat v posebni nogometni evforiji, saj so se pripravljali na Euro 2016, proti Sloveniji pa so nanizali že deseto zaporedno tekmo brez poraza, s čimer je postavila nov rekord. Pozneje je rekord neporaženosti podaljšala na 12 tekem, nato pa ga prekinila s porazom na uvodnem srečanju Eura 2016 proti Poljski (0:1).

Izgubila je z najbolj tesnim rezultatom, s katerim je v preteklosti kar trikrat premagala Slovenijo v kvalifikacijah za velika tekmovanja, po drugi strani pa so njeni navijači objokovali omenjeni rezultat v tem kvalifikacijskem ciklusu že trikrat zapored. Zato ima Severna Irska ob omembi rezultat 1:0 mešane občutke in spomine, sodeč po tistem, kar se je dogajalo v preteklosti, pa v četrtek v Stožicah ne gre pričakovati veliko zadetkov.

Katanec ni končal severnoirskega ''prekletstva''

Veselje reprezentantov Slovenije po edini zmagi nad Severno Irsko. Zgodila se je pred 15 leti v Mariboru. Foto: Aleš Fevžer Ko je Slovenija izgubila zadnjo medsebojno tekmo s Severno Irsko, je bil njen selektor Srečko Katanec. Po tekmi ni bil toliko zadovoljen z rezultatom, kot ga je z optimizmom navdajala predstava varovancev. A manjkalo je tisto, kar v nogometu največ šteje. Zadetki. "Izid ne pomeni veliko na prijateljskih tekmah, ampak si nismo zaslužili poraza. Dočakal sem tudi to, da so tekmeci enkrat streljali proti golu in dosegli zadetek,'' je hudomušno pripomnil, čeprav je bila statistika nekoliko drugačna, in so gostitelji že v prvem polčasu trikrat ogrozili Oblakova vrata. Dvakrat prek Washingtona, ki je bil nato v 41. minuti tudi uspešen.

''Čestitke Severnim Ircem, izkoristili so to priložnost. Žal mi je le, da ga mi nismo zabili. Nekaj priložnosti smo imeli,'' je dodal Katanec, ta tako ni končal severnoirskega ''prekletstva'', ki ga izkušajo slovenski nogometaši. Pri prejšnjih štirih dvobojih z Otočani je selektorsko paličico Slovenije vihtel Matjaž Kek, dobil samo uvodni nastop v Mariboru, ko sta v zadnjih minutah srečanja prednost gostiteljev potrdila Milivoje Novaković in Zlatan Ljubijankić, ki sta pozneje našla klubsko srečo tudi na Japonskem, naslednje tri pa je Slovenija izgubila.

Milivoje Novaković je pred 15 leti zatresel mrežo Severne Irske v Ljudskem vrtu. Foto: Aleš Fevžer

Če bi Mariborčan nadaljeval z omenjenim nizom, bi se možnosti Slovenije o tem, da bi prihodnje leto okusile nemški spektakel kot ena izmed 24 udeleženk, bistveno zmanjšale. Zato bi bila četrtkova zmaga v Stožicah zlata vredna. Srečanje se bo začelo ob 20.45.