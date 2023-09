Navijači želijo šest točk. "To pomeni, da nam zaupajo."

Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024. Večina misli in napotkov je usmerjenih v četrtkovo tekmo v Stožicah proti Severni Irski, ki bo v marsičem odgovorila na to, ali so Slovenci resno v igri za preboj na prvi velik turnir po svetovnem prvenstvu 2010.

Med nogometaši, ki jih je selektor Matjaž Kek poklical na priprave, sta tudi novi napadalec Pise Jan Mlakar in vezist graškega Sturma Jon Gorenc Stanković, ki ne bežita od dejstva, da bodo sami tako na tekmi proti Severni Irski v četrtek ob 20.45 kot v nedeljo v San Marinu v vlogi favoritov, kar pomeni, da je želja poln izkupiček šestih točk.

"Časa ni veliko, tako da smo nekaj informacij o Severni Irski že dobili, nekaj jih še bomo v teh dveh dneh, ampak najprej moramo gledati nase v smislu, kako hočemo mi izgledati na igrišču. Potem pa biti pozorni na njihove kvalitete. Danes ti lahko vsakdo škodi. Kot sem rekel, časa ni veliko, tako da je vsak trening pomemben," je dejal Mlakar.

Poudaril je, da morajo biti previdni na teh tekmah, "ampak tudi samozavestni". "Če hočemo šest točk, se moramo zavedati svoje kakovosti. Če javnost pričakuje šest točk, to pomeni, da nam zaupa in verjame. Če hočemo igrati na EP, nam to ne sme biti težava, temveč dodaten izziv," je o pričakovanih dveh zmagah podal Mlakar.

"Upamo na poln uspeh"

Foto: www.alesfevzer.com "Pred nami sta premagljiva tekmeca, ampak bo vse odvisno od nas. Mi si želimo na obeh tekmah zmagati, ampak bomo morali to pokazati na igrišču. Upamo na poln uspeh," je poudaril Gorenc Stanković. Dodal je, da bodo ključne tako imenovane druge žoge in dvoboji oziroma "dueli" na zelenici, pri čemer bodo delali tudi na visokih žogah, ki so tudi značilnost četrtkovega tekmeca. "Pritisk je pred vsako tekmo, toda predvsem moramo pokazati, da smo mi tu domačini. Moramo si z igro ustvarjati priložnosti in dosegati gole. Osredotočenost je na naši igri, poznamo pa igro Severne Irske in se bomo nanjo ustrezno pripravili."

Če ima Slovenija s San Marinom stoodstotni izkupiček s šestih medsebojnih tekem, pa je s Severno Irsko razmerje slabše. Slovenska vrsta je proti njej dobila le prvo medsebojno tekmo leta 2008, pozneje pa trikrat izgubila z 0:1 in enkrat igrala 0:0.

Ircem manjkata dva napadalca

Selektor Severne Irske Michael O'Neill je dejal, da je zaradi poškodbe vprašljiv le branilec Daniel Ballard. Pogrešal bo sicer napadalca Shayna Laveryja in Dala Taylorja, a povsem zaupa trojici napadalcev, ki jih ima na voljo, to so Josh Magennis, Dion Charles in Conor Washington. "Vzdušje je dobro in igralci se veselijo obračunov s Slovenijo in Kazahstanom," je dodal O'Neill.

Po štirih krogih je v skupini H dokaj izenačeno. Na vrhu sta s po devetimi točkami Finska in Kazahstan, Danska in Slovenija jih imata po sedem, Severna Irska je pri treh, San Marino pa je brez točk.

Seznam igralcev Severne Irske:



Vratarji: Bailey Peacock-Farrell (AGF), Conor Hazard (Plymouth Argyle), Luke Southwood (Cheltenham Town);

Branilci: Jonny Evans (Manchester United), Craig Cathcart (brez kluba), Paddy McNair (Middlesbrough), Daniel Ballard (Sunderland), Ciaron Brown (Oxford United), Trai Hume (Sunderland), Brodie Spencer (Motherwell), Eoin Toal (Bolton Wanderers);

Vezisti: George Saville (Millwall), Gavin Whyte (Portsmouth), Jordan Thompson (Stoke City), Jordan Jones (Wigan Athletic), Ali McCann (Preston North End), Shea Charles (Southampton), Conor McMenamin (St Mirren), Isaac Price (Standard Liege), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Matty Kennedy (Kilmarnock), Brad Lyons (Kilmarnock);

Napadalci: Josh Magennis (Wigan Athletic), Conor Washington (Derby County), Dion Charles (Bolton Wanderers).