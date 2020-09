Kek dočakal novinca, a ta še ne sme igrati za Slovenijo

Slovenska vrsta, v katero se vrača na prvi tekmi kaznovani Jasmin Kurtić, je že po četrtkovi tekmi napovedala, da bo treba proti Moldavcem pokazati več v napadu in prevladovati na igrišču.

"Zanima nas le zmaga" Sandi Lovrič trenira s slovensko reprezentanco, a pravice nastopa še nima. Naj pa bi bilie stvari že zelo daleč.

"Seveda je tudi tekma proti Grčiji pokazala nekaj dobrih stvari in tudi, koliko dela nas še čaka. Jutri imamo priložnost, da naredimo nekaj več. Jasno, zanima nas zmaga," je uvodoma na novinarski konferenci v Ljubljani dejal selektor Matjaž Kek.

Reprezentanci se je pridružil Lovrič

Opozoril pa je, da so tudi Moldavci proti Kosovu pokazali, da čvrsto stojijo in da so nevarni v protinapadih.

"Sami moramo imeti več posesti žoge, biti moramo nevarnejši, saj je proti Grčiji v tem pogledu veliko manjkalo," je poudaril Kek in razkril, da z ekipo vadi tudi Sandi Lovrič, ki pa še nima pravice nastopa, saj še urejajo ustrezno dokumentacijo. So pa zadeve pri tem že zelo daleč.

Slovenski reprezentanci se je pred tekmo z Moldavijo pridružil tudi Sandi Lovrič. Za nastop proti Moldaviji mladi vezni nogometaš Lugana še ne konkurira. #DobrodoselSandi #srcebije pic.twitter.com/1kCp5T0Lzo — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) September 5, 2020

Vrnitev Kurtića, Petrovič na pomoč mladim

Sicer pa bo v ekipi zagotovo spet prišlo do kakšne spremembe, nenazadnje tudi zaradi vrnitve Kurtića, ki je posledično pomenila tudi odhod Dejana Petroviča v mlado reprezentanco. Slednjo v ponedeljek čaka prijateljska tekma z Madžarsko.

"Vsekakor bomo poskušali dati nekaj več, kajti to nekaj več bo pomagalo, da pridemo do želenega rezultata," pravi Jasmin Kurtić. Foto: Vid Ponikvar

"Vsekakor bomo poskušali dati nekaj več, kajti to nekaj več bo pomagalo, da pridemo do želenega rezultata. Želimo napredovati iz treninga v trening in iz tekme v tekmo in bomo tudi jutri dali vse od sebe," je dejal Kurtić.

"Danes znajo vsi igrati nogomet"

Dodal je, da je bil tudi proti Grčiji pristop pravi. "Vsekakor bomo izvlekli naše najboljše stvari, ki so bile na tekmi z Grki, in vse skupaj poskušali nadgraditi. Vsi pričakujejo tri točke proti Moldavcem, ampak danes znajo vsi igrati nogomet. Moramo se obnašati tako, kot da imamo nasproti najmočnejšega tekmeca. Ne sme biti podcenjevanja," je opozoril Kurtić in pojasnil, da so bili zelo veseli obiska prijatelja in reprezentanta Josipa Iličića, ki ga na tokratni reprezentančni akciji ni zaradi osebnih težav.

Slovenci so na uvodni tekmi iztržili remi. Foto: Grega Valančič / Sportida

Selektorsko taktirko vihti Turek

Reprezentanco Moldavije, države med Romunijo in Ukrajino, ki je bila nekdaj del Romunije, pozneje pa Sovjetske zveze, vodi Turek Engin Firat. Na mednarodnih tekmovanjih moldavska vrsta večjih uspehov nima.

Moldavija, pri kateri igrata tudi znanca s slovenskih zelenic Denis Marandici (Celje) in Mihail Caimacov (Olimpija), je na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife komaj 175., tako da bo Slovenija, ki je 64., tudi v tem pogledu absolutni favorit. Doslej sta se reprezentanci pomerili dvakrat, v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2006 so Slovenci doma zmagali s 3:0, v gosteh pa z 2:1.

Tokratni obračun bodo sodili Francozi Jerome Brisard, Benjamin Pages in Erwan Christophe Finjean.

