Slovenci odpotovali v ZDA

Slovenci so v ponedeljek in torek vadili v Dekanih, Kek pa je imel na voljo praktično vse vpoklicane igralce, le Mitja Ilenič, ki nastopa za New York FC, se bo soigralcem pridružil v San Antoniu, kjer bo tudi omenjeni obračun.

Na Kekovem seznamu so igralci, ki pretežno igrajo v slovenski ligi in tistih klubih, ki so nogometašem dovolili na reprezentančni zbor. Januarski termin namreč ne sodi med uradne termine Mednarodne nogometne zveze.

Med tistimi, ki že imajo izkušnje z igranjem v slovenski izbrani vrsti, je Andres Vombergar. Napadalec, ki trenutno igra za Ittihad Kalbo v Združenih arabskih emiratih, je bil v reprezentanci nazadnje marca 2023.

"Vesel sem, da sem spet tukaj. Upam, da bomo igralci, ki smo tu, izkoristili to zimo, da pustimo čim boljši vtis. Prišel sem uživat v reprezentanco, s ciljem, da pridem spet v poštev pri selektorju," je dejal Vombergar, ki potihoma upa, da bi se znašel tudi na seznamu za evropsko prvenstvo v Nemčiji.

Andres Vombergar Foto: www.alesfevzer.com

Poudaril je, da je v klubu trenutno zadovoljen. "Igram redno, dosegel sem nekaj zadetkov in v klubu se počutim dobro. Slovenija ima zelo dobre igralce, ti so zagotovili nastop na evropskem prvenstvu, tisti, ki smo tukaj pa bomo naredili vse, da bi to priložnost čim bolje izkoristili."

Eden tistih, ki trka na reprezentančna vrata in ga je tudi Kek večkrat že omenil, je vezist vodilne ekipe Prve lige Telemach, Celja, Mark Zabukovnik.

"Odkar sem prejel klic selektorja, sem se zelo veselil reprezentančne akcije. Ko od malega hodiš na tekme reprezentance, kot nogometaš upaš, da boš nekoč prišel do te ravni. To bo lepa izkušnja, ki jo bom skušal kar najbolje izkoristiti, ob tem pa v njej tudi uživati," je dejal Zabukovnik. Dodal je, da mora zgolj ostati on sam in pokazati to, kar kaže v dresu Celja.

V zvezni vrsti bo tudi Adrian Zeljković, ki se je zelo dobro znašel pri Spartaku iz Trnave. Obrambno naravnani vezist je tudi poudaril, da so sanje vsakega otroka, da nekoč zaigra za reprezentanco.

Adrian Zeljković Foto: Guliverimage

"Hvaležen sem za priložnost, ki jo bom poskusil čim bolje izkoristiti. Z nekaterimi soigralci se poznamo že od prej, z drugimi se spoznavamo sedaj, ampak sem prepričan, da se bomo spoznali in bomo proti Američanom na isti valovni dolžini. Treniramo dobro, poskušamo se dokazati in zavedamo se, da je tudi rezultat na tej pripravljalni tekmi pomemben," je povedal.

Slovenska vrsta se je v ZDA prek Frankfurta odpravila v Houston, od tam pa bo potovala še do San Antonia, kjer se bo v soboto na stadionu Toyota Field s kapaciteto približno 8000 gledalcev merila z ZDA.

Z Američani se je Slovenija merila dvakrat. Prvič na svetovnem prvenstvu 2010, ko je bil izid 2:2, drugič pa leta 2011 na prijateljski tekmi, ko so ZDA slavile s 3:2.

Tokrat pa bosta vrsti precej drugačni. Tako kot v slovenski je tudi v ameriški zasedbi precej takšnih, ki še nimajo nastopa v državnem dresu. Od vpoklicanih je takšnih z vsaj enim nastopom zgolj osem.

