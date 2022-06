Slovenci o nočni mori v Parizu: "Enega izmed navijačev so zabodli v ramo"

"Ko so lokalni huligani bežali stran, so enega izmed Angležev zabodli v ramo, a na srečo ni bilo nič hujšega. Nato sva s prijateljem zbežala na drugo stran in skakala med avtomobili na šestpasovnici, našla taksi in zbežala v središče mesta," dogajanje po koncu finala lige prvakov med Liverpoolom in Real Madridom kot v hollywoodskem filmu opisuje eden izmed slovenskih navijačev Liverpoola, ki so francosko srhljivko doživeli iz prve vrste. Tretji polčas zadnjega dejanja klubske nogometne sezone medtem še čaka na epilog, dokončne odgovore pa bo ponudila neodvisna preiskava pod vodstvom Uefe.

Prah po dogajanju na dan finala lige prvakov v Parizu, ko je tako pred kot po tekmi pred stadionom zavladal popoln kaos, se dober teden po dogodku še ni polegel. Uefa je v petek, potem ko se je zahtevam Liverpoola po opravičilu zaradi vedenja varnostnih služb in organizatorjev do navijačev pridružil še Real Madrid, vendarle v javnost poslala izjavo, v kateri se je opravičila vsem navijačem, ki so bili del katastrofe. Ta je močno zamajala dogajanje v finalu najelitnejšega evropskega tekmovanja na stadionu Stade de France v Parizu. Ob tem so vodilni pri Evropski nogometni zvezi še sporočili, da so sprožili neodvisno preiskavo dogajanja na dan finala, ki je za številne namesto eden od najlepših dni življenja postal spomin z zelo grenkim priokusom.

UEFA wishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to the UEFA Champions League final last week.



An independent review will seek to establish a full picture of what occurred.



Full details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) June 3, 2022

Med tistimi, ki so na zadnjo soboto v maju romali v Pariz, so bili tudi trije slovenski privrženci Liverpoola, ki so po vrnitvi v domovino predstavili svojo plat dogajanja v Franciji, in v en glas zatrdili, da nogometnega dogodka s tako negativnim prizvokom še niso doživeli. "Tekmo sem si ogledal skupaj s prijateljem iz Srbije in obračun sva želela zapustiti pred podelitvijo," pripoveduje Šerif Botonjić, ki se mu je epizoda v Parizu tako zamerila, da se v glavno mesto Francije ne želi več vrniti.

Dan, ki se je za številne navijače Liverpoola sprevrgel v grenak spomin. Foto: Osebni arhiv

Ko sta se s kolegom po koncu obračuna mirno napotila proti metroju po klančini zunaj stadiona, se je proti njima zagnala množica približno 200 lokalnih huliganov z noži, bejzbolskimi palicami, verigami. "Ko sem se obrnil na drugo stran, je bil tam kordon specialcev in midva sva se znašla vmes. Potem se nama je skupaj z nekaj Angleži, ki so z nami zapustili stadion, nekako uspelo umakniti na stran, policija pa se je zagnala proti huliganom. Ko so ti bežali stran, so enega izmed Angležev zabodli v ramo, a na srečo ni bilo nič hujšega. Pravzaprav sva nato zbežala na drugo stran in skakala med avtomobili na šestpasovnici, našla taksi in zbežala v središče mesta," razlaga Botonjić, ki si je v Parizu ogledal že svoj tretji finale lige prvakov. Do zdaj težav ni imel še nikjer.

.@ChampionsLeague final Paris 2022



I feel for them. It was meant to be a day to remember!



Independent report needs to speak to all fans for it to be accurate



Please share & retweet@JamesPearceLFC @LFC @talkSPORT @ptgorst @TheAnfieldWrap @TheRedmenTV @alex_crook @AnfieldWatch pic.twitter.com/zFN4E2ww4Z — IG ‘Trust In KLOPP’ (@imran_IGG) May 31, 2022

"Tudi kar zadeva Realove navijače, je bilo med nami veliko spoštovanje, sedeli smo skupaj v lokalih, mi smo peli svoje navijaške pesmi, oni svoje, in res je bilo vse skupaj velik užitek. Tudi na tekmi sem bil na mešani tribuni, bilo je veliko navijačev Reala in moram reči, da je med nami vladalo res veliko spoštovanje. Glavnino težav so tu ustvarili domačini," pravi navijač Liverpoola, ki se mu zdi obtoževanje navijačev kot glavnih krivcev za kaos v Parizu nesprejemljivo.

Ponarejene vstopnice

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je namreč prvotno za kaos okrivil organizirano goljufanje pri ponarejenih vstopnicah, z razlago, da se je v Parizu zbralo od 30 tisoč do 40 tisoč navijačev Liverpoola brez vstopnic ali s ponarejenimi vstopnicami, ob tem je še trdil, da je bilo kar 70 odstotkov vstopnic na varnostnih točkah ponarejenih. Pozneje so sicer to trditev ovrgli tako viri znotraj evropske kot francoske nogometne zveze, ki so sporočili, da so odkrili le 2.800 ponarejenih vstopnic, in tudi sami za iskanje glavnega krivca s prstom začeli kazati drugam.

Foto: Reuters

"Tudi izjava, da je bila tekma prestavljena zaradi zamujanja navijačev Liverpoola, je umazana laž. Težava je nastala, ker se je za dejanja obtoževalo samo navijače Liverpoola, pa se na posnetkih jasno vidi, da je velika večina tistih, ki so preskakovali ograje, lokalnih prebivalcev, ki so se pomešali med preostale. Seveda se tako kot vedno tudi tu najdejo izjeme, a kar me še bolj boli, je to, da se je ob takšnih zadevah začelo omenjati dogodke iz preteklosti, predvsem katastrofo na Hillsboroughu, za katero je bilo na sodišču po dolgotrajnem boju dokazano, da je bila za to kriva policija, ne navijači," je še dejal Botonjić.

Henry: Nočete biti v Saint-Denisu Finale lige prvakov bi se moral sprva odviti v St. Peterburgu v Rusiji, a ga je Uefa zaradi ruske agresije prestavila v Francijo, natančneje na stadion Stade de France. Ta sprejme več kot 80 tisoč gledalcev in je hkrati dom francoske nogometne reprezentance, leži pa nekoliko severno od središča Pariza, v četrti Saint-Denis, ki je del okrožja Seine-Saint-Denis. To velja za eno od najrevnejših francoskih območij, znano je po visoki stopnji ropov, uporabe drog in tudi umorov. Že pred finalom je na to opozoril tudi nekdanji nogometni zvezdnik Thierry Henry. "Finale ni v Parizu. Finale je v Saint-Denisu, in verjemite mi, nočete biti v Saint-Denisu," je dejal Francoz. Na leto se na tem območju v povprečju zgodi 14 tisoč kaznivih dejanj, tam pa sicer živi največ priseljencev, prosilcev za azil in delavcev, ki pridejo v Francijo brez osebnih dokumentov. Thierry Henry before the Champions League Final:



“The final is in Saint-Denis, not Paris. Trust me, you don’t want to be in Saint-Denis.” pic.twitter.com/UJmhb9lUQm — Zach Lowy (@ZachLowy) May 29, 2022

Otežen odhod s stadiona

Podobno izkušnjo opisuje tudi drugi član slovenskih privržencev kluba iz mesta skupine The Beatles. Ta si je, tako kot Botonjić, obračun ogledal v živo, na težave pa je naletel ob odhodu s stadiona. "Takoj ob odhodu iz notranjosti stadiona smo videli, kako na ograjah visijo nekateri lokalni prebivalci, ki so hoteli vdreti noter. Ko zapuščaš stadion, moraš prečkati manjši mostiček, in ko smo bili tam so nas napadli domačini, zato smo zbežali nazaj proti stadionu in policistom, ki pa nam niso pomagali. Varnostna služba je bila zelo ostro nastrojena, odrivali so nas stran, ob tem pa nam niso dovolili zapustiti stadiona. Zatem smo se odločili, da bomo poskušali oditi na metro, ki je bil slab kilometer stran, na srečo se nas je zbrala večja skupina, saj smo ob tem morali prečkati geto, ves čas pa so nas spremljali domačini, ki so nas provocirali, na srečo pa nas zaradi tega, ker smo bili v večji skupini, niso napadli. Nekako smo prišli do metroja in po najhitrejšem postopku smo zavili proti hotelu," je dogajanje v zadnji majski sobotni noči opisal dolgoletni navijač Liverpoola.

Pepper spraying fans outside stadium in Paris pic.twitter.com/drgzEpR9gD — Mark Ogden (@MarkOgden_) May 28, 2022

"Mislim, da je bilo to prvotno obtoževanje navijačev poceni izgovor. Dejansko, ko smo mi že vstopili na stadion in smo na družbenih omrežjih videli, da se nekaj dogaja, smo šli pogledat, kaj se dogaja. Vse skupaj je bilo neverjetno. Nemogoče je namreč spraviti toliko navijačev v koridor, kot so si ga zamislili oni." Kot pravi, so bila vrata stadiona zaprta, ljudi niso spuščali naprej v notranjost objekta, ob tem pa so še naprej spuščali ljudi do stadiona, tako da se je napravil zamašek, ljudje so bili ujeti kot v kletki. "Za nameček pa so tja prišli še lokalni prebivalci, ki so se do stadiona spravili z namenom, da oropajo ljudi. Zatem je nastala tudi panika, policija pa je nato posplošila zadevo, začeli so škropiti s solzivcem in nastal je kaos," pravi.

Uefa je nato po dogodku, tudi ob pritiskih obeh klubov, sprožila neodvisno preiskavo, s katero želijo vodilni na zvezi ugotoviti pomanjkljivosti in odgovornost vseh vpletenih v organizacijo finala. "Mislim, da bo resnica kmalu prišla dokončno na dan, ker v to kaotično dogajanje niso bili ujeti le navijači Liverpoola. Ujeti so bili tudi nekateri predstavniki medijev, pa tudi sponzorji in tudi nekateri ostali ljudje "višjega ranga". Glede na organizacijo se je še vse dobro končalo, na srečo se ni zgodila še kakšna hujša tragedija, ker ni manjkalo veliko, pa bi se zadeva lahko razpletla veliko huje kot sicer. Glede na to, koliko človek odšteje za takšno karto, se pričakuje, da bo ob tem dobil tudi varnost in dobro izkušnjo, a je bilo na koncu vse prej kot to."

Veliko krivdo so pripisovali tudi kaosu s ponarejenimi vstopnicami. Foto: Reuters

Ob tem se je veliko krivdo pripisovalo tudi kaosu s ponarejenimi vstopnicami. O tem je po tekmi spregovoril tudi levi bočni branilec Liverpoola Andrew Robertson, ki je svojemu prijatelju prek kluba zagotovil vstopnico za finale, a so mu na vhodu dejali, da je vstopnica lažna, čeprav jo je prejel iz rok kluba.

"Tudi na vhodu Realovih navijačev, kjer smo po zmedi pred tekmo pristali mi, je bilo nekaj težav s ponarejenimi vstopnicami, a v finalih je žal vedno tako. Bil sem tudi na finalu leta 2018 v Kijevu in potem leto pozneje sem bil v območju za navijače v Madridu. Takoj ob prihodu v Pariz smo ugotovili, da je tokrat vse, kar zadeva organizacijo, na povsem drugačni ravni. V Kijevu je bilo tako, da smo po prvem pregledu vstopnice hodili še 10 ali 15 minut do stadiona, tako da je že tam sledil osip oziroma prva varnostna cona, ki je v Parizu ni bilo. V Parizu si bil takoj potem, ko si prečkal prvo kontrolo, že na vratih stadiona, kar je bilo še posebej nenavadno, saj je stadion v res nevarni četrti," pravi.

Sam česa podobnega pred tem še ni doživel. "Ob tem so večkrat uporabili razlog, da je bilo na enem mestu preveč navijačev, pa vem, da nas je bilo v Madridu skupaj z navijači Tottenhama okoli 150 tisoč in ni bilo prav nobenih težav. Tam brez karte nisi imel možnosti sploh priti v bližino stadiona in vem, da je bilo tudi tam ogromno ljudi, ki so poskušali na stadion s ponarejenimi kartami. Organizacija je bila letos res katastrofalna, ne vem sicer, kaj je bil povod, a upam, da bo to pokazala preiskava."

Heartbreaking to experience & witnessed what went wrong in Paris in the @ChampionsLeague final.

The French let the fans down and they knew they got it wrong. They are now trying to cover their mess as they will be hosting the Olympic Games.



Please retweet@LFC @JamesPearceLFC pic.twitter.com/jtT6EDAcUy — IG ‘Trust In KLOPP’ (@imran_IGG) May 31, 2022

Vroče tudi na območju za navijače

Na težave pa v Parizu niso naleteli le tisti navijači, ki so si tekmo ogledali na stadionu, temveč tudi nekateri, ki so tekmo spremljali v tako imenovanih "fan conah" obeh ekip. Med njimi je bil tudi Jaka Pregelj, ki se je finalno tekmo ogledal skupaj z družino v predelu Cour de Vincennes. "Zame je bilo sporno že to, da so v prostor, ki je bil namenjen izključno navijačem Liverpoola, spuščali tudi lokalne huligane v dresih Real Madrida in PSG. Zadeve so se zaostrile po koncu srečanja, ko so ljudje zapuščali to območje. Podirale so se ograje, bilo je tudi nekaj pretepov, incidentov. Sami smo območje zapustili in odšli v sosednjo ulico, kjer smo imeli naročen prevoz do hotela. Izkušnja je bila kar srhljiva, ker je bilo na tem območju veliko lokalnih huliganov, ki so hodili gor in dol ter samo čakali na svojo priložnost. Tarče napadov so bili tudi navijači Reala," razlaga Pregelj, ki ga je zmotila predvsem organizacija varnostnih služb.

Kulisa na območju za navijače pred tekmo:

"Pri tem so res popolnoma zatajili. Ob tem se je kot glavne krivce ves čas omenjalo le navijače, na dan so prišli tudi nekateri dogodki iz zgodovine, iz katerih bi se lahko kaj naučili. Tudi za tragedijo na nogometnem stadionu Hillsborough v Sheffieldu se je vrsto let krivdo pripisovalo navijačem Liverpoola, pa se je potem po 27 letih na sodišču dokazalo, da je bila krivda na strani policije. Upam, da bodo odgovorni tudi tokrat resnici prišli do dna," je še dejal Pregelj.

Ob tem pa je pretekli finale v Parizu ponudil tudi kopico odprtih vprašanj in težav, s katerimi se bo moralo mesto spopasti pred olimpijskimi igrami, ki jih bo francosko mesto gostilo že čez dve leti.

