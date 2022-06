Uefa je na uradni spletni strani objavila opravičilo vsem navijačem, saj bi to morala biti "proslava evropskega klubskega nogometa," kot so v opravičilu zapisali. "Noben navijač ne bi nikoli smel biti vpleten v takšno situacijo in to se ne sme ponoviti," so poudarili.

UEFA wishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to the UEFA Champions League final last week.



An independent review will seek to establish a full picture of what occurred.



