Real zahteva odgovore: "Naši navijači so bili žrtve"

"Naši navijači so bili žrtve žalostnih prizorov," v sporočilu za javnost piše Real Madrid in zahteva odgovore, kaj je šlo narobe pred finalno tekmo lige prvakov v Parizu med Realom Madridom in Liverpoolom.

Glede na "neljube dogodke, ki so se zgodili 28. maja" v bližini stadiona Stade de France, v Real Madridu želijo vedeti, "katera merila so upoštevali, da je Pariz lahko gostil finale lige prvakov", je klub zapisal v izjavi za javnost. "Zahtevamo tudi odgovore in pojasnila, da bi ugotovili, kdo so odgovorni za to, da so navijače pustili nezaščitene in brez varovanja," nadaljujejo v izjavi pri kraljevem klubu. Obenem so zagotovili, da so se "madridisti" ves čas obnašali "splošno zgledno".

Najpomembnejšo tekmo sezone v Evropi, ki jo je Real Madrid (1:0) dobil proti Liverpoolu, so v soboto zaznamovali številni incidenti, pri čemer je francoska policija ocenila uporabo sile za nesorazmerno.

Številni navijači Liverpoola z vstopnicami so morali čakati ure, da so vstopili na stadion, saj je policija uporabila solzivec in poprov razpršilec, da je odstranila množico, med katerimi so bili tudi otroci. Več navijačev Real Madrida je bilo po tekmi žrtev kaznivih dejanj, vključno z ropi in napadi. "Kot so pokazale vznemirljive podobe v medijih, je bilo veliko navijačev napadenih, nadlegovanih, žrtev. Nekateri so morali zaradi poškodb celo noč preživeti v bolnišnici," poudarja Real Madrid v izjavi za javnost.

Foto: Reuters "Naši navijači si zaslužijo odgovor, pa tudi, da se odkrijejo odgovorni, da bodo takšne situacije, kot so ji doživeli tisti večer, za vedno izkoreninjene iz nogometa in športa," so dodali v klubu.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin, ki je že od začetka krivil britanske navijače, saj meni, da so v veliki meri odgovorni za incidente, se je v sredo opravičil za katastrofalno organizacijo finala.

Minister Darmanin kljub temu vztraja pri svoji sporni različici dogajanja, po kateri naj bi prišlo do neredov zaradi dejstva, da se je na Stade de France skušalo pririniti "35.000" navijačev več od pričakovanj, po njegovem s ponarejenimi vstopnicami ali brez vstopnic.

Predsednik Liverpoola Tom Werner je od francoskih oblasti zahteval opravičilo, medtem ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) naročila neodvisno preiskavo incidentov.