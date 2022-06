Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen je prepričana, da bi minister moral odstopiti, potem ko je zagovarjal francosko policijo in krivil ponarejanje vstopnic za sobotne razmere v glavnem mestu Francije, ki so zasenčile odločilni boj za pokal lige prvakov, ta je po zmagi nad Liverpoolom pripadel Realu Madridu. "Dejstva so izjemno resna in ministrova laž je izjemno resna," je Le Penova povedala za televizijo France 2. "V kateri koli drugi demokraciji, soočen s takšnim fiaskom, s kaosom, ki je nastal pred 400 milijoni gledalcev televizije, ki je ponujala na ogled grozljivo podobo Francije, bi moral sam razmisliti o odstopu."

Darmanin je za kaos okrivil "množično, industrijsko in organizirano goljufijo pri ponarejenih vstopnicah", češ da se je v Parizu zbralo od 30.000 do 40.000 navijačev Liverpoola bodisi "brez vstopnic ali s ponarejenimi vstopnicami". Trdil je tudi, da je varnostno osebje oziroma osebje stadiona na prvih varnostnih kontrolnih točkah zunaj Stade de Franca ugotovilo, da je kar 70 odstotkov vstopnic "goljufivih". Viri znotraj Evropske nogometne zveze in francoske nogometne zveze so v torek sicer zatrdili, da so na vhodnih vratih stadiona odkrili le 2.800 ponarejenih vstopnic, kar kaže na to, da je bila težava pravzaprav upravljanje oziroma neupravljanje množic ljudi zunaj stadiona.

Foto: Reuters Francoska policija je za miritev navijačev in obiskovalcev, ki so želeli priti na stadion, uporabila tudi solzivec in poprov sprej, ki je prizadel tudi otroke in invalidne navijače. Slišati je bilo tudi kritike, da je bila policija tista, ki je povzročala ozka grla na vhodih na stadion in držala vrata stadiona zaklenjena, zaradi česar je bil začetek tekme odložen za 36 minut.

Kaotični prizori so povzročili ponovne napetosti med Francijo in Veliko Britanijo in pomenijo dodaten notranjepolitični glavobol za vlado in francoskega predsednika Emmanuela Macrona manj kot dva tedna pred parlamentarnimi volitvami. Predsednik Macron, ki naj bi bil jezen na svojega notranjega ministra, je na tedenski seji vlade v sredo pozval vlado, naj pokaže "polno transparentnost".

"Preprosto povedano, ali bi nam lahko šlo bolje? Da," je novinarjem povedala tiskovna predstavnica vlade Olivia Gregoire in se opravičila vsem navijačem in ljubiteljem nogometa, ki jim je nered pokvaril večer.