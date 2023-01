Slavni Portugalec: Od danes naprej sem Poljak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fernanda Santosa, do prejšnjega meseca selektorja portugalske nogometne reprezentance, so danes ustoličili za novega glavnega stratega Poljske. Oseminšestdesetletni Portugalec je nasledil Czeslawa Michniewicza, ki so ga odpustili po porazu v osmini finala svetovnega prvenstva v Katarju.