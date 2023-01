Čudežni podvig Mbappeja, kot ga v Franciji še ni bilo

V zadnjem dvoboju 1/16 finala francoskega pokala so zvezdniki PSG brez Lionela Messija zlahka napolnili mrežo šestoligašu, ekipi Pays de Cassel. Amaterski nižjeligaš, ki je s prodajo vstopnic zaslužil skoraj petkratni znesek letnega klubskega proračuna (na razprodanem stadionu v Lensu je bilo 34 tisoč gledalcev), je prejel sedem zadetkov. Kar pet jih je dosegel Kylian Mbappe in s tem poskrbel za zgodovinski podvig. V osmini finala čaka Parižane zahtevno gostovanje v Marseillu.

Na stadionu Bollaert Delelis v Lensu, kjer igra istoimenski prvoligaš Lens, je šestoligaš Pays de Cassel v ponedeljkovem pokalnem spektaklu gostil zvezdniško zasedbo PSG. Parižani so se pred dnevi mudili na Arabskem polotoku, kjer so v četrtek v ekshibicijskem srečanju odpravili selekcijo najboljših savdijskih klubov, za katerega je zaigral tudi Cristiano Ronaldo (4:3), tokrat pa so zlahka odpravili tekmeca, ki ima letni proračun 150 tisoč evrov. Ker je bilo za pokalno tekmo prodanih več kot 30 tisoč vstopnic, je šestoligaš prejel rekorden zaslužek. Bogatejši je postal za vsaj 700 tisoč evrov, kar je skoraj petkratnik letnega proračuna. Na zelenici so bili Parižani, za katerega ni nastopil Lionel Messi, boljši za vsaj nekaj razredov.

Najboljši strelec SP 2022 je v tej sezoni za Parižane na 24 tekmah dosegel že 25 zadetkov. Foto: Reuters

Obrambi gostiteljev je največje preglavice povzročal Kylian Mbappe. Francoski as je dosegel kar pet zadetkov. Prvič po 18. decembru, ko se je v finalu SP 2022 v Katarju trikrat vpisal med strelce, je tako dočakal ''hat-trick'', a je strelski podvig proti šestoligašu še izboljšal. Pisal je zgodovino, saj je postal prvi nogometaš PSG, ki je na uradni tekmovalni tekmi dosegel pet zadetkov. V tej sezoni je na 24 tekmah prispeval 25 golov.

Čeprav je star komaj 24 let in za bogati pariški klub igra šele od leta 2018, se je podpisal že pod 196 zadetkov, do absolutnega rekorda, ki je v lasti Urugvajca Edinsona Cavanija (200), ga delijo le še štirje goli, tako da velja že v kratkem na prvem mestu večne lestvice strelcev pričakovati najboljšega strelca SP 2022.

Do visoke zmage s 7:0 je z zadetkom pomagal Parižanom tudi Brazilec Neymar. Foto: Reuters

''Na tekmo smo prišli z velikim spoštovanjem do tekmeca. To nas je spomnilo, kako smo tudi mi začeli kariere v amaterskem nogometu. Pomembno je, da zadržimo to vez. Čeprav le za eno tekmo,'' je povedal 24-letni napadalec, kateremu sta se na seznamu strelcev pridružila Neymar in Carlos Soler. Strelski šov Mbappeja se je začel v 29. minuti, že 12 minut pozneje se je lahko pohvalil s hat-trickom.

PSG na Velodromu, "slovenski" spopad v Angersu

Miha Blažič se je z Angersom uvrstil med najboljših 16. Foto: Guliver Image Žreb osmine finala francoskega pokala je bil neusmiljen. PSG bo namreč gostoval na najbolj zahtevnem gostovanju, na vročem Velodromu v Marseillu, ki pod vodstvom Hrvata Igorja Tudorja igra imenitno. Marseille je v petek v derbiju 1/16 finala francoskega pokala izločil Rennes (1:0).

Zelo zanimivo bo tudi na srečanju med Lyonom in Lillom, Angers, za katerega nastopa slovenski reprezentant Miha Blažič, pa si bo skušal zagotoviti preboj v četrtfinale doma proti Nantesu, pri katerem vlogo tretjega vratarja opravlja Ljubljančan Denis Petrić, ki je pred leti zaigral za mlado srbsko izbrano vrsto.

Francoski pokal, 1/16 finala:

Petek, 20. januar:

Sobota, 21. januar:

Nedelja, 22. januar:

Ponedeljek, 23. januar: