Nora tekma v Riadu! Ronaldo zabil dva, Messi enega, PSG zmagal s 5:4. #video

Spektakularna ekshibicijska tekma v Savdski Arabiji med selekcijo najboljših igralcev domačih klubov Al Nassr in Al Hilal ter zvezdniško zasedbo PSG je več kot navdušila. Okrog 60 tisoč navijačev je videlo kar devet zadetkov. Prvič po SP v Katarju je zaigral Cristiano Ronaldo, dosegel dva gola, a izgubil proti dolgoletnemu rivalu Lionelu Messiju, ki se je med strelce vpisal že po treh minutah. Parižani, ki so za nastop prejeli 10 milijonov evrov, so zmagali s 5:4.

Poglejte, za kakšno navdušenje sta poskrbela Messi in Ronaldo

Savdska Arabija je v začetku leta 2023 v središču zanimanja svetovne nogometne javnosti. Najprej je Cristiano Ronaldo s sklenitvijo najdražje pogodbe v zgodovini nogometa poskrbel za ogromno evforijo navijačev Al Nassra, nato je v Rijadu potekal španski superpokalni zaključni turnir, v katerem je Barcelona v finalu v ''el clasicu'' nadigrala Real Madrid, v sredo pa je Inter v milanskem derbiju v tej arabski deželi premagal AC Milan ter ubranil naslov zmagovalca italijanskega superpokala. S tem pa nastopov največjih zvezdnikov v Riadu še ni bilo konec.

Kako je Ronaldo pred tekmo pozdravil tri največje ase pariškega kluba:

V četrtek je sledila nova poslastica, revijalno srečanje med predstavniki dveh domačih klubov ter francoskim velikanom PSG, za katerega igra tudi najboljši nogometaš zadnjega SP 2022, novopečeni svetovni prvak Lionel Messi. Ker se je na tej tekmi prvič predstavil savdijski javnosti 37-letni portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, je bil spektakel zagotovljen. Začelo se je s čustvenim pozdravom dolgoletnih soigralcev, Ronalda in Sergia Ramosa, ki sta z Realom osvojila kopico dragocenih lovorik, nato pa sta se odpravila na drugačne nogometne poti. Ronaldo je zdaj postal ''ambasador'', prvi zvezdnik savdijskega prvenstva, Ramos pa še vztraja v obrambni vrsti PSG, s katerim želi postati evropski prvak, čeprav ne manjka govoric, da bi ga rad Al Nassr pripeljal v Riad, s tem pa bi po Ronaldu pripeljal še enega prepoznavnega asa svetovnega kova.

Lionel Messi je dosegel prvi gol na tekmi. Foto: Guliverimage

Srečanje je spremljalo okrog 60 tisoč navijačev, zanimanje pa je bilo tako veliko, da si je vedno atraktivni medsebojni spopad Ronalda in Messija, že 37. v njuni karieri, želelo v živo ogledati vsaj dva milijona nogometnih navdušencev. Tistim, ki so prejeli vstopnico, zagotovo ni bilo žal, saj so videli kar devet zadetkov.

Je bil to zadnji medsebojni dvoboj Ronalda in Messija?

Parižani, ki so po poročanju francoskih medijev za nastop v Riadu prejeli 10 milijonov evrov, so povedli že v tretji minuti. Po podaji Neymarja je v polno meril Messi in na začetku dvoboja zasenčil osrednjega junaka večera, Ronalda. Portugalec je ob prihodu na igrišču prejel ogromen aplavz, prvi zadetek, odkar se je odločil za nadaljevanje kariere v bogati arabski državi, pa je dosegel v 34. minuti, ko je z 11 metrov izenačil na 1:1. Premagal je nekdanjega soigralca Keylorja Navasa, za katerega naj bi se tudi ogrel Al Nassr. Kostaričan je pred tem storil prekršek za najstrožjo kazen prav nad Portugalcem, ki bo prihodnji mesec dopolnil 38 let.

Kmalu po izenačenju so se gostje znašli v težavah, saj si je španski branilec Juan Bernat prislužil rdeči karton, a je PSG vseeno v 43. minuti prek Brazilca Marqiunhosa povedel z 2:1. Sledil je dramatičen zaključek prvega dela, v katerem bi lahko Neymar z bele točke povišal prednost Parižanov, a je vratar Al Nassra prebral njegovo namero. Da so se Francozi še bolj držali za glavo, pa je z drugim golom za novo izenačenje (2:2) poskrbel Ronaldo. Najprej je po strelu z glavo zatresel vratnico, nato je nespretno posredoval Ramos, tako da je Portugalec dočakal drugo priložnost in z nogo zatresel mrežo gostov.

Drugi zadetek Cristiana Ronalda:

V nadaljevanju je prvi zadel PSG. Izkušeni španski branilec Sergio Ramos je Parižane, ki jih kmalu v osmini finala lige prvakov čakata zelo zahtevni tekmi z Bayernom, v 53. minuti popeljal v vodstvo s 3:2. Podajo je prispeval Kylian Mbappe, a je še tretjič zapored na tekmi sledilo izenačenje. V polno je zadel Južnokorejec Jang Hyun-Soo, ki si od leta 2019 služi nogometni kruh pri Al Hilalu.

S tem pa zanimivega dogajanja v Riadu še ni bilo konec. V 60. minuti je Mbappe izkoristil najstrožjo kazen in popeljal PSG v vodstvo s 4:3. Tokrat za spremembo ni sledilo izenačenje, ampak je Hugo Ekitike v 78. minuti povišal prednost francoskih prvakov na 5:3. Takrat na igrišču že ni bilo več največjih zvezdnikov.

Ronaldo je zapustil zelenico po 60 minutah, kmalu za njim pa so se na klop odpravili še člani atomskega napadalnega trojčka PSG Messi, Neymar in Mbappe. Selekcija dveh najboljših savdijskih klubov je do konca srečanja uspela še znižati zaostanek, Brazilec Anderson Talisca, do prihoda Ronalda najdražje plačan igralec Al Nassra, je sodnikovem podaljšku postavil končni rezultat. PSG je na koncu zmagal s 5:4.

Priznanje za igralca tekme je prejel Ronaldo: