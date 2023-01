Nora dobrodelna cena vstopnice za tekmo Messi - Ronaldo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

2,4 milijona evrov za posebno vstopnico za prijateljsko tekmo med Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem.

2,4 milijona evrov za posebno vstopnico za prijateljsko tekmo med Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem. Foto: Guliverimage

Posebna vstopnica za torkovo prijateljsko nogometno tekmo, na kateri se bosta pomerili združena savdska ekipa pod vodstvom Cristiana Ronalda in PSG Lionela Messija, je na dobrodelni dražbi prinesla 2,4 milijona evrov.

"Čestitam, moj brat Mušaraf-Al-Gamdi. Deset milijonov rialov za dobrodelne namene in dobrodelno platformo," je na Twitterju zapisal Turki al-Šejk, svetovalec kraljevega dvora.

"Vstopnica, ki presega domišljijo", vključuje dostop do garderob po tekmi in priložnosti za srečanje z Messijem, Ronaldom in drugimi zvezdniki.

Zvezdnika sta se na zelenici zadnjič pomerila leta 2020. Foto: Guliverimage

Sedemkratni dobitnik zlate žoge in svetovni prvak z Argentino Messi se je nazadnje na igrišču pomeril s Portugalcem Ronaldom leta 2020.

Slednji se je nedavno pridružil savdskemu Al Nasru do leta 2025, pogodba pa je domnevno vredna več kot 200 milijonov evrov.