Spektakel na Parku princev: Lionelu Messiju bo danes zaploskal tudi Slovenec

Ko je argentinski superzvezdnik pri 35 letih uresničil sanje in v Katarju z gavči postal svetovni prvak, je v domovini tanga sledilo večtedensko rajanje. Vodstvo PSG je Lionelu Messiju omogočilo dvotedenski počitek, prejšnji teden pa se je najboljši igralec SP 2022 vrnil v Pariz in se priključil treningom. Za pokalno tekmo proti Chatearouxu (3:1) še ni prišel v poštev, je pa pripravljen za nastop na današnji tekmi proti Angersu. Pred srečanjem mu klub pripravlja posebno čestitko za zadnje dosežke na svetovnem prvenstvu, na Parku princev bo odmeval gromek aplavz.

Blažiča čaka zahtevna naloga

Miha Blažič z Angersom zaseda zadnje mesto v elitni francoski nogometni ligi. Foto: Guliver Image Parižani so veliki favoriti. Proti zadnjeuvrščenemu Angersu, za katerega nastopa slovenski reprezentant Miha Blažič, so dobili zadnjih 12 tekem. Proti njemu so neporaženi na kar 23 tekmah zapored, kar je najdaljši niz proti kateremukoli tekmecu iz prve francoske lige. V Parizu se bosta srečala najboljši napad (PSG je dosegel 46 zadetkov) in najslabša obramba sezone (Angers je prejel 37 zadetkov).

Trener Christophe Galtier bo lahko prvič v letu 2023 računal na kapetana novih svetovnih prvakov, ponovno pa bo dvoboj izpustil Kylian Mbappe. Manjkal je že na zadnji pokalni preizkušnji, si nato privoščil premor in skočil na izlet v New York z Achrafom Hakimijem. Najboljšega strelca SP 2022 in Maročana danes ne bo v moštvu, bi pa lahko prvič po SP 2022 v napadu sodelovala Messi in njegov južnoameriški sosed Neymar.

Zanimivo je, da PSG na Parku princev ni izgubil vse od aprila 2021. Zadnji, ki je v gosteh premagal bogati klub iz Pariza, je bil Lille. Takrat še pod vodstvom Christopha Galtierja! Foto: Reuters

Najbližja zasledovalca PSG bosta poskušala osvojiti nove točke v gosteh. Lens odhaja v Strasbourg, Marseille pa se bo pomeril s Troyesom. Nico, ki si je privoščila boleč spodrsljaj v pokalnem tekmovanju, kjer je izpadla proti tretjeligašu, bo po prekinitvi sodelovanja s trenerjem Lucienom Favrejem začasno vodil Didier Digard.

Francosko prvenstvo, 18. krog:

Sreda, 11. januar: