Parižani brez Neymarja in Messija doživeli prvi ligaški poraz v sezoni

Slovenski nogometni legionar Miha Blažič je s svojimi soigralci iz Angersa v 17. krogu francoskega prvenstva moral priznati premoč Lorientu. V velikem derbiju najmočnejših moštev prvenstva, v katerem je vodilni PSG brez kaznovanega Neymarja in utrujenega svetovnega prvaka Lionela Messija gostoval pri drugem Lensu, so Parižani doživeli prvi poraz v sezoni, Lens pa se jim je na lestvici približal na štiri točke zaostanka.

V nedeljo sta se v derbiju kroga pomerila vodilni PSG in drugi Lens. Parižani sop zaigrali brez kaznovanega brazilskega zvezdnika Neymarja (v prejšnjem krogu je prejel rdeč karton) in argentinskega čarovnika Lionela Messija (ta po osvojitvi naslova svetovnega prvaka še vedno počiva). Že po osmih minutah tekme v Lensu je bilo 1:1. Domače je v peti minuti v vodstvo popeljal Poljak Przemyslaw Frankowski, za izenačenje je v osmi minuti poskrbel Hugo Ekitike. Nato so Parižanom stvari spolzele iz rok. Belgijec Lois Openda je v 28. minuti poskrbel, da so šli gostitelji na odmor s prednostjo, v nadaljevanju tekme pa je prav ta asistiral Alexisu Claudu-Mauricu za prednost s 3:1. Izid se do konca tekme ni več spremenil, Lens se je vodilnim Parižanom - ti so doživeli sploh prvi ligaški poraz v sezoni - tako približal na štiri točke zaostanka.

Angers Mihe Blažiča je z 1:2 izgubil obračun z Lorientom, Senegalec Abdallah Sima je Blažičeve popeljal v vodstvo v deseti minuti tekme, pa v 79. z avtogolom kar sam poskrbel za izenačenje. Zmago gostom pa je v 88. minuti pristreljal Francoz Enzo Le Fee. Blažič je odigral vseh 90 minut tekme.

Tretji Marseille se bo v ponedeljek v gosteh pomeril z Montpellierjem.

Francosko prvenstvo, 17. krog:

Nedelja, 1. januar:

Ponedeljek, 2. januar:

Lestvica:

Najboljši strelci: 13 - Mbappe (PSG),

11 - Neymar (PSG),

10 - Balogun (Reims), Lacazette (Lyon), Moffi (Lorient),

9 - David (Lille),

8 - Terrier (Rennes), Openda (Lens),

7 - Balde (Troyes), Ben Yedder (Monaco), Embolo (Monaco), Messi (PSG), Wahi (Montpellier),

...

2 - Blažič (Angers)

