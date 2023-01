Been far far to long but finally clearing out the cheating c**t ex stuff. 🙌 pic.twitter.com/HGAzfgcCx4

38-letni Greg Halford, igralec polprofesionalne nogometne ekipe Hashtag United v Pitsei v Essexu, kjer igra na položaju branilca, je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, v katerem iz zgornjega nadstropja hiše na dvorišče meče prazne škatle za čevlje.

Ex-Premier League star Greg Halford has thrown all of the belongings of his “cheating ex” out of the window… 😳pic.twitter.com/vhPSjq4hHk