Nepredvidljiva usoda selektorja, ki ve, kaj bi koristilo Olimpiji #video

Slovenski nogometni trener Slaviša Stojanović ima sklenjeno pogodbo z latvijsko krovno zvezo, a še ne more z gotovostjo potrditi, da bo ostal njen selektor. V Prvi ligi Telekom Slovenije sta ga v jesenskem delu navdušila Aluminij in Mura, na seznamu največjih razočaranj prednjačijo ''njegove'' Domžale, vodilni Olimpiji pa svetuje, da v dobrobit napredka kluba čimprej izkorenini turbulentne stvari.

Pred leti je pisal zgodovino 1. SNL, dvakrat zapored popeljal Domžale do naslova slovenskih prvakov in postal junak rumene družine, po tem, ko je leta 2012 (pre)hitro zapustil vroči selektorski stolček Slovenije, pa se dokazuje le še v tujini. To pa še zdaleč ne pomeni, da več ne spremlja dogajanja v domačem prvenstvu.

Dosti bolj zanimivo za vse

Aluminij je neugoden zlasti na igrišču v Kidričevem. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Radovedno bdi nad tem, kar ponuja Prva liga Telekom Slovenije, in je po svoje vesel, da za zdaj nista v igri za naslov le večna tekmeca Olimpija in Maribor, ampak se je krog kandidatov za najvišje dosežke razširil.

''Zagotovo je dosti bolj zanimivo za vse, ki spremljajo nogomet, če je za naslov konkurenčnih več ekip. Tako kot je v tej sezoni. Ekipe, ki so prišle iz drugega plana, predvsem Aluminij in Mura, so delo v jesenskem delu ovrednotile na najboljši možni način,'' je na novoletnem sprejemu Nogometne zveze Slovenije (NZS) poudaril Slaviša Stojanović in se v pogovoru za Planet TV dotaknil številnih tem.

Razveselil se je srečanja s številnimi znanci, s katerimi ima oziroma je imel opravka na bogati trenerski poti, eni najodmevnejših, kar se tiče predstavnikov slovenske nogometne stroke. Najprej se je posvetil največjemu presenečenje sezone, jesenskim podprvakom.

Pozdrav nekdanjega slovenskega selektorja Slaviše Stojanovića in predsednika NZS Radenka Mijatovića. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

''Aluminij je bil predvsem neugoden na domačem igrišču. Odigral je ogromno kakovostnih tekem. Ni slučajno tam, kjer je. Dobro je voden, selekcioniran. Tisto, kar je za njih najpomembnejše, je to, da najboljši igralci ostanejo in da pozimi ne bo odhodov,'' je spregovoril o Kidričanih, ki so prvi del sezone sklenili z zgodovinskim uspehom, drugim mestom na lestvici in prebojem v polfinale pokala Slovenije, kjer jih v prvoligaškem spopadu čaka Mura.

Več je pričakoval zlasti od Domžal

Andrej Razdrh je v Domžalah nasledil Simona Rožmana. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Če sta Stojanovića jeseni v pozitivnem smislu najbolj presenetila Aluminij in Mura, pa so ga na drugi strani najbolj razočarale Domžale. ''Več sem pričakoval od njih. Na začetku prvenstva so veljale za ekipo, ki lahko poseže po najvišjih mestih. Ampak tako pač je,'' je slabše rezultate povezal s stalnimi menjavami znotraj kluba.

''Veliko odhodov je bilo že na začetku sezone. Veliko sprememb je bilo v ekipi, nenazadnje je odšel tudi trener. Za tako kratek čas se je zgodilo veliko sprememb. Zdaj je treba ustvariti neko novo ekipo, ki bo v nadaljevanju sezone zagotovo dosti bolj konkurenčna,'' sporoča nekdanji slovenski selektor, ki je pred tremi tedni srečal Abrahama.

Zdajšnjega trenerja Domžal Andreja Razdrha dobro pozna. ''Je pravi trener za Domžale, a tudi on potrebuje svoj čas. Potrebuje ga malce več, da 'zalaufa', in bo v redu,'' ima 50-letni Ljubljančan dober občutek, kar se tiče prihodnosti Domžal pod vodstvom Razdrha.

Umiriti turbulence pri Olimpiji

Bo Milan Mandarić kmalu le še nekdanji predsednik Olimpije? Foto: Urban Urbanc/Sportida Razdrh je kot prvoligaški trener prvič opozoril nase pri Olimpiji. Zmaji so jeseni osvojili največje število točk, čeprav se še zdaleč ni pisalo le o dosežkih na igrišču, ampak tudi številnih drugih zadevah. Predsednik Milan Mandarić je pred kratkim namignil, da bi lahko v kratkem prišlo do predaje kluba v roke njegovega naslednika. Stojanović ve, kaj bi v tem trenutku najbolj pomagalo zeleno-belim.

''Prvo in najpomembnejše je, da se turbulentne stvari, ki se dogajajo neprestano, ne le v tej sezoni, ampak že kar nekaj sezon, umirijo. Da imajo ljudje, ki vodijo klub, skupno vizijo, skupno pot in predvsem, da imajo igralci in trener neko mero zaupanja. Vidim, da jo imajo predvsem od navijačev, ki to spremljajo. V tem trenutku so zasluženo na prvem polčasu, a bomo videli, kaj se bo dogajalo pozimi,'' tudi njega zanima, kakšna bo nadaljnja usoda ljubljanskega kluba, s katerim so ga v preteklosti večkrat povezovali, a nikoli ni prišlo do konkretnih pogovorov.