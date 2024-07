"Cmok v grlu, ker smo na neki način imeli vse v svojih rokah, a ne bi delal tragedije, treba je pogledati celotno sliko, ki pa je odlična. To prvenstvo je dober temelj, na katerem se lahko gradi. Fantje so lahko ponosni, pa ne samo zato, ker so se borili in dali vse od sebe, pač pa so lahko ponosni na to, da so bili konkurenčni preostalim ekipam. Nogometno Slovenijo so postavili na evropski zemljevid," je po koncu evropskega prvenstva slovenske reprezentance dejal nekdanji selektor Slaviša Stojanović.

Slovenska nogometna reprezentanca se je od evropskega prvenstva v Nemčiji poslovila po izvajanju enajstmetrovk proti Portugalski v osmini finala. Proti favorizirani šesti izbrani vrsti na svetu je v ponedeljek zvečer v Frankfurtu drago prodala svojo kožo in poskrbela, da se je med portugalske zvezdnike s Cristianom Ronaldom na čelu na trenutke močno naselila nervoza. Ti so si lahko oddahnili šele malce pred polnočjo, ko je ob izvajanju enajstmetrovk slovensko pot na prvenstvu stare celine končal vratar Diogo Costa.

"Cmok v grlu, ker smo na neki način imeli vse v svojih rokah. Imeli so dve res lepi priložnosti, bolj izraziti, kot so jih imeli Portugalci, če so jih sploh imeli skozi celotno tekmo. Moral bi si še enkrat vse v miru pogledati, a ne spomnim se neke izrazite priložnosti z izjemo enajstmetrovke, ki jo je Jan Oblak ubranil. Če bi izkoristili predvsem drugo priložnost, menim, da bi zaključili tekmo z zmago. Škoda, ampak to je sestavni del nogometa," nam je dan po slovensko-portugalski bitki dejal nekdanji selektor reprezentance Slaviša Stojanović, ki je vse do konca, tudi ko je sledilo dodatnih 30 minut igre, verjel, da velika Portugalska lahko pade.

"Mi smo reprezentanca, ki ji lahko uspe le kolektivno. Vsi so bili na svojih položajih maksimalni, tako da jim lahko le čestitam." Foto: Guliverimage

"Portugalci niso našli rešitve, niso imeli niti fizične moči niti ideje"

"Portugalci so postajali živčni, ker enostavno niso našli rešitve. Ko se to zgodi, se pojavijo frustracije. Potem želiš nekaj na silo, pa tudi na silo niso mogli. Našli niso nobenih poti do gola, vse je bilo blokirano, taktično so dobro stali. Najpomembneje pa je to, da je bila ekipa Slovenije izjemno fizično pripravljena, o čemer pa za Portugalce nisem povsem prepričan. Na koncu so malo začeli škripati, niso imeli niti ideje, niti fizične moči, niti hitrosti, da bi lahko naredili kaj več, razen omenjene enajstmetrovke. Po rednem delu me tako ni skrbelo, da Slovenci ne bi fizično zdržali. Nekako sem bil, ne bom rekel prepričan, ker v našem poslu ne moreš biti nikoli prepričan, saj se lahko hitro obrne tako ali drugače, a nekako sem pozitivno zrl k temu, da lahko pride do enajstmetrovk. Bil pa sem prepričan, da se nam bo ponudila ena priložnost, ki se tudi je, a žal ni bilo gola," pravi 54-letnik.

"Portugalci so postajali živčni, ker enostavno niso našli rešitve. Ko se to zgodi, se pojavijo frustracije. Potem želiš nekaj na silo, pa tudi na silo niso mogli." Foto: Reuters

"Celotna slika je odlična, optimističen pogled v prihodnost"

In kako je videl enajstmetrovke, pri katerih nihče od treh slovenskih strelcev ni zadel? "Če pogledam s strokovnega vidika, so bile vse tri naše enajstmetrovke udarjene enako, neka polvisoka žoga v višini rok, kar je za vratarja v principu najlažje braniti, če seveda zadene stran. Na žalost je njihov vratar zadel stran. Vem, da je tistim, ki so zgrešili, izjemno težko. Ne bi pa iz tega delal nobene tragedije, treba je gledati celotno sliko, ki pa je odlična. Za vse nas. Ne samo za reprezentanco, pač pa za celoten slovenski nogomet," je naš sogovornik v isti sapi pripomnil, kako zelo ponosni smo lahko na prikazane predstave in kako so te lahko sijajna podlaga za prihodnost.

"Velika stvar za celotno ekipo je, da je to prvenstvo dober temelj, na katerem se lahko gradijo in nadgradijo stvari. Fantje so lahko ponosni, pa ne samo zato, ker so se borili in dali vse od sebe, pač pa je treba biti ponosen na to, da so postali konkurenčni drugim ekipam. To je en lep korak naprej in optimističen pogled v nogometno prihodnost."

"Gledati je treba celotno sliko, ki pa je odlična. Za vse nas. Ne samo za reprezentanco, pač pa za celoten slovenski nogomet." Foto: Reuters

"Čvrsti, disciplinirani, odgovorni in taktično zreli"

Slovenci so prvenstvo končali s tremi remiji (1:1 Danska, 1:1, Srbija, 0:0 Anglija) v skupinskem delu in porazom po izvajanju enajstmetrovk proti Portugalcem. "Kaj reči ob tem. Fantje so bili čvrsti, disciplinirani, odgovorni in taktično zreli. Nobena reprezentanca si proti nam ni priigrala prav veliko priložnosti, seveda se proti takim tekmecem na takih tekmovanjih pojavljajo razpoke in nasprotnik dobi priložnost, a tudi če jo je, je bil tukaj Oblak. Dobra sinhronizacija, požrtvovalnost, verbalna komunikacija," je Kekove varovance pohvalil Stojanović.

Ta je leta 2011 ob selektorski menjavi nasledil Štajerca, ki je nato leta 2018 znova prijel selektorsko taktirko. "Da, gotovo je veliko potegnil iz fantov. Imel je čas, štiri, pet let, da se je vse skupaj izkristaliziralo, iskal je dobitno kombinacijo, dobitni sistem igre, položaje igralcev in jih nenazadnje našel. To je delovalo. Ni menjal, medtem ko so druge reprezentance v naši skupini vsako tekmo začele s tremi, štirimi novimi nogometaši. Pri nas je bilo jasno, kdo bo igral, fantje pa so se med seboj razumeli, delali so eden za drugega in to je prineslo rezultat."

Stojanović izpostavlja pomembnost ekipnega duha. Foto: Guliverimage

Ko je pravi ekipni duh, so taki rezultati mogoči

Ob zgodovinskem napredovanju Slovencev v izločilne boje je tako kot pomemben dejavnik tudi on izpostavil še ekipni duh. "Pri nas je kolektiv pred vsem. Tudi igralci, ki niso nastopali, so zagotovo imeli svojo vlogo, ki je mi ne poznamo. Vse skupaj je delovalo zelo sinhronizirano, tudi v strokovnem štabu. Igralci so se med seboj razumeli, delali so eden za drugega. In če je to tako, potem se lahko dosega take rezultate. Že pred prvenstvom, ko je neki trener rekel, da ti fantje nimajo česa izgubiti, sem rekel, da seveda imajo kaj izgubiti, saj imajo eno res veliko priložnost. Lepo je, ker te priložnosti niso zapravili, pač pa so jo izkoristili, igrali so proti odličnim reprezentancam, nabirali izkušnje in vsi skupaj postavili nogometno Slovenijo na evropski zemljevid. Mi smo reprezentanca, ki ji lahko uspe le kolektivno in vsi so bili na svojih položajih maksimalni, tako da jim lahko le čestitam. Zdaj nekatere fante čakajo sladke skrbi, saj bo zagotovo naval klicev iz klubov, a to so si zaslužili. Tistim, ki pogodba poteče ali želijo zamenjati sredino, želim veliko sreče pri izbiri novih klubov."