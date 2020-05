Slabe novice iz Fiorentine: nove okužbe s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trije nogometaši in trije člani spremljevalnega osebja v nogometnem klubu Fiorentina so bili pozitivni na testu novega koronavirusa.

Trije nogometaši in trije člani spremljevalnega osebja v nogometnem klubu Fiorentina so bili pozitivni na testu novega koronavirusa. Foto: Reuters

Trije nogometaši in trije člani spremljevalnega osebja v nogometnem klubu Fiorentina so bili pozitivni na testu novega koronavirusa, je danes sporočil italijanski prvoligaš.

Klub iz Firenc ni izdal imen okuženih, je pa sporočil, da je vseh šest že v samoizolaciji. S tremi novimi primeri se je številka okuženih nogometašev v serie A povzpela na dvajset.

Trojica članov Fiorentine, Patrick Cutrone, German Pezzella in Dušan Vlahović, ki so bili pozitivni marca, so bili na zadnjem testu negativni.

Klubi serie A se ta teden vračajo k individualnim treningom. Vsi bodo testirani in bodo morali upoštevati stroge mere zaščite. Skupinski treningi naj bi se nadaljevali 18. maja, datuma za nadaljevanje prvenstva pa še ni.