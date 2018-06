Skupina E: Brazilci in trije, ki hočejo biti takoj za njimi

Brazilija je glede na tradicijo, igralski kader in tudi rezultate v zadnjem času morda celo prvi favorit letošnjega svetovnega prvenstva. Kostarika je bila hit zadnjega svetovnega prvenstva in želi načrte favoritom prekrižati tudi letos. Srbija se na velika tekmovanja vrača prvič po osmih letih in je tik pred začetkom prvenstva zamenjala selektorja. Švica je v zadnjih letih zelo stabilna in se prav gotovo spogleduje z vsaj osmino finala.

Foto: Getty Images

Pred začetkom športnega spektakla leta, 21. svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji, predstavljamo reprezentance, ki bodo na njem nastopale. Na kratko in le tisto, kar morate vedeti, preden se čez poletje zleknete pred televizijske zaslone. Po skupini A, skupini B, skupini C in skupini D nadaljujemo s skupino E.

Skupina E v številkah:

Naslovi svetovnega prvaka: 5

Uvrstitve na svetovna prvenstva: 49

Tekme Slovenije z reprezentancami iz te skupine: 3 zmage, 3 remiji, 6 porazov

Skupna vrednost igralcev: milijarda in 507 milijonov evrov

Najdražji igralec: 180 milijonov evrov

Napoved razpleta:

Kaj pravijo stavnice?

Velik favorit je seveda Brazilija, medtem ko za drugo mesto v skupini stavnice enako možnosti pripisujejo evropskima predstavnicama, Srbiji in Švici. Kostarika je daleč, daleč zadaj.



Kaj pravimo mi?

Brazilija, tako kot vedno, meri najvišje in upa na šesti naslov svetovnega prvaka. Glede na to, kako dobro ekipo ima in kaj je pokazala v kvalifikacijah, povsem upravičeno. Seveda bi bilo vse drugo kot lahka uvrstitev v izločilne dele veliko presenečenje. Švici v boju za napredovanje pripisujemo veliko več možnosti kot Srbiji, ki je sicer nepredvidljiva reprezentanca, a je v zadnjih letih pokazala premalo, da bi jo lahko jemali preveč resno. Kostarike ni mogoče odpisati. Glede na to, kako se je obnesla pred štirimi leti, lahko načrte marsikomu prekriža tudi letos.

