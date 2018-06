Avstralci so si nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, na katero prihajajo četrtič, zagotovili zadnji. Danci so v kvalifikacijah nekajkrat navdušili. Z zmesjo mladosti in izkušenosti utegnejo presenetiti. Francozi imajo zelo mlado reprezentanco, ki bo svoj vrhunec verjetno dočakala v prihodnosti, a je že zdaj tako močna, da nikakor ni nemogoč scenarij, po katerem bi ponovila uspeh iz leta 1998, ko je postala svetovna prvakinja. Peru, ki se je v zadnjih mesecih ubadal predvsem z negotovostjo okoli svojega največjega zvezdnika, se na največji nogometni oder vrača po dolgih 36 letih čakanja.

Foto: Getty Images

Pred začetkom športnega spektakla leta, 21. svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji, predstavljamo reprezentance, ki bodo na njem nastopale. Na kratko in le tisto, kar morate vedeti, preden se čez poletje zleknete pred televizijske zaslone. Po skupini A in skupini B nadaljujemo s skupino C.

Skupina C v številkah:

Naslovi svetovnega prvaka: 1

Uvrstitve na svetovna prvenstva: 26

Tekme Slovenije z reprezentancami iz te skupine: 1 zmaga, 4 porazi

Skupna vrednost igralcev: milijarda in 429 milijonov evrov

Najdražji igralec: 120 milijonov evrov

Napoved razpleta:

Kaj pravijo stavnice?

Moral bi se zgoditi čudež, da Franciji ne bi uspelo, pravijo prav vse stavnice. Ob Francozih je glavni favorit za napredovanje tudi druga evropska predstavnica v tej skupini Danska. Veliko manj možnosti za izločilne dele pripisujejo Peruju, še mnogo manj pa Avstraliji.



Kaj pravimo mi?

Francija ima ekipo, s katero gre lahko do konca. Skupinski del tekmovanja bi moral biti za Francoze le ogrevanje. Danci so v kvalifikacijah pokazali veliko in imajo nekaj posameznikov, ki spadajo v evropski vrh. Napredovanje v izločilne dele je najmanj, kar pričakujejo. Peru se je na svetovno prvenstvo vrnil po dolgem času, ima izjemno podporo navijačev in je navdihnjen, potem ko se je srečno razpletla zgodba okoli suspenza njegovega najboljšega strelca Paola Guerrera. Vseeno bi bilo presenečenje, če bi napredoval. Za Avstralijo bo uspeh že vsaka točka.

