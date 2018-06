Skupina B: Cristiano Ronaldo, Španci in palčka, ki upata na čudež

Iran , ki se je prvič v zgodovini dvakrat v nizu uvrstil na svetovno prvenstvo, išče prvo uvrstitev v izločilne dele. Maroku , ki se na največji nogometni oder vrača po 20 letih, je to uspelo kot prvi afriški državi. Zdaj želi podoben dosežek ponoviti. Portugalska je evropski prvak in z najboljšim nogometašem na svetu Cristianom Ronaldom seveda meri visoko. Njena soseda s Pirenejskega polotoka Španija, ki je med letoma 2008 in 2012 nanizala svetovni in dva evropska naslova, želi po razočaranju izpred štirih let spet na najvišjo stopničko in je ena glavnih favoritinj tekmovanja.

Pred začetkom športnega spektakla leta, 21. svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji, predstavljamo reprezentance, ki bodo na njem nastopale. Na kratko in le tisto, kar morate vedeti, preden se čez poletje zleknete pred televizijske zaslone. Nadaljujemo s skupino B.

Skupina B v številkah:

Naslovi svetovnega prvaka: 1

Uvrstitve na svetovna prvenstva: 29

Tekme Slovenije z reprezentancami iz te skupine: 2 poraza

Skupna vrednost igralcev: milijarda in 712 milijonov evrov

Najdražji igralec: 150 milijonov evrov

Napoved razpleta:

Kaj pravijo stavnice?

Velik favorit skupine so Španci, takoj za njimi so Portugalci, daleč zadaj so Maročani, še več kot enkrat manj možnosti za napredovanje pa stavnice pripisujejo Irancem.



Kaj pravimo mi?

Resda sta tako Portugalska kot Španija na zadnjem svetovnem prvenstvu obstali v skupinskem delu, a predvsem Špancem se to skorajda ne bi smelo zgoditi. Z ekipo, kot jo imajo na razpolago, so med favoriti prvenstva in bi se morali v izločilne dele sprehoditi. Podobno velja za Portugalce, ki so vmes postali evropski prvaki in s Cristianom Ronaldom, pred katerim je verjetno zadnje svetovno prvenstvo, merijo visoko. Maročanom, podobno kot stavnice, dajemo malo več možnosti kot Irancem, a da bi katera od teh dveh reprezentanc napredovala, bi se moral zgoditi pravcati nogometni čudež.