Egipt, ki bo letos najverjetneje poskrbel za najstarejšega nogometaša v zgodovini svetovnih prvenstev, se je v družbo najboljših vrnil po 28 letih. Rusi so domačini prvenstva, a so daleč od velesile, kot so bili v času nekdanje Sovjetske zveze. Savdska Arabija je leta 1994 ob debiju presenetila, a nato poniknila. Vrnila se je po 12 letih. Urugvaj je bil prvak na prvem in drugem svetovnem prvenstvu, bil potem več desetletij daleč od takega statusa, a v zadnjih leti spet rine v ospredje.