Foto: Getty Images

Pred začetkom športnega spektakla leta, 21. svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji, predstavljamo reprezentance, ki bodo na njem nastopale. Na kratko in le tisto, kar morate vedeti, preden se čez poletje zleknete pred televizijske zaslone. Po skupini A, skupini B in skupini C nadaljujemo s skupino D.

Skupina D v številkah:

Naslovi svetovnega prvaka: 2

Uvrstitve na svetovna prvenstva: 29

Tekme Slovenije z reprezentancami iz te skupine: 3 zmage, 3 remiji, 7 porazov

Skupna vrednost igralcev: milijarda in 263 milijonov evrov

Najdražji igralec: 180 milijonov evrov

Napoved razpleta:

Kaj pravijo stavnice?

Argentinci so pričakovano prvi favoriti skupine, Hrvati pa takoj za njimi. Daleč zadaj so Nigerijci, še malo za njimi pa Islandci.



Kaj pravimo mi?

Argentina z Lionelom Messijem meri samo na eno, naslov svetovnega prvaka. Napredovanje iz skupine ne bi smelo biti vprašljivo, čeprav je res, da ni manjkalo veliko in Argentincev v Rusiji sploh ne bi videli, tako da je možno prav vse. Podobno velja tudi za Hrvate, ki imajo po imenih sijajno reprezentanco, a se okoli nje dogaja marsikaj slabega. Ne nazadnje sta se zdaj v središču pozornosti pri Hrvatih znašla zvezdnika Luka Modrić in Dejan Lovren, ki sta obtožena krivega pričanja na sojenju proti zloglasnemu Zdravku Mamiću, ki je bil pred dnevi obsojen na zaporno kazen. To je skupina, ki lahko ponudi presenečenja, sploh zato, ker Nigerija in Islandija še zdaleč nista nenevarni. Prvi so se na zadnjem svetovnem prvenstvu prebili do osmine finala, drugi pa so na zadnjem evropskem prvenstvu pokazali, česa vse so zmožni, in bodo to skušali potrditi tudi ob debitantskem nastopu na največjem nogometnem odru. Naša napoved je napredovanje enega izmed favoritov in enega od avtsajderjev skupine.

Preostale skupine: