Silva zaradi "žaljivega in nrasističnega" sporočila ob 50 tisoč funtov

Angleška zveza je sporočilo Portugalca, ki ga je francoskemu soigralcu poslal 23. septembra - v njem je pri fotografiji mladega Mendyja pripel še sliko lika čokoladne znamke Conguitos, ki je predvsem znana na Pirenejskem polotoku - označilo za žaljivo in rasistično ter mu zaradi tega izrekla omenjeno kazen.

Silva, ki je "sporno sporočilo" izbrisal po vsega 46 minutah objave na družbenem omrežju, a si ga je navkljub temu ogledalo ogromno število njegovih sledilcev, je tedaj cinično čivknil, "da živimo v času, ko se več ne smeš pošaliti niti na račun svojih prijateljev".

The FA have listed the mitigating factors in its written reasons as to why Bernardo Silva got a one-game ban and a £50k fine for his racially insensitive tweet to Benjamin Mendy and not anything worse.



[via @SkyAnton] pic.twitter.com/fxSpjHMsx2