Sterling obračunal z Gomezom in ostal brez reprezentance

Zvezdnik Manchester Cityja Sterling je v reprezentančnem taboru napadel nogometaša Liverpoola Gomeza dva dneva po porazu Cityja v derbiju angleške premier lige z 1:3. Igralca sta si skočila v lase tudi ob koncu tekme.

Southgate je sporočil, da klubsko rivalstvo ne sme biti nad interesi reprezentance, in izključil Sterlinga.

"Lahko potrdimo, da Raheema Sterlinga ne bo v ekipi za tekmo proti Črni gori zaradi izgreda v zasebnem delu stadiona St. George's Park," je potrdil angleški selektor in dodal, da je odločitev sprejel v dobro reprezentance, ki potrebuje eno točko za uvrstitev na EP 2020.

"Eden največjih izzivov in moči naše ekipe je, da smo znali v reprezentanci ločiti klubska rivalstva. Na žalost so bila čustva z zadnje tekme še sveža. Čutim, da sem naredil prav za ekipo. Odločitev smo sprejeli skupaj s celotno ekipo. Zdaj je najpomembnejše, da podpremo igralce in se osredotočimo na četrtek," je zaključil Southgate.

Na družbenem omrežju Instagram se je oglasil tudi Sterling in pojasnil, da sta se z Gomezom pogovorila in rešila nesoglasja. "Smo v športu, v katerem je veliko čustev. Priznam, da so me zanesla. Ta šport igramo, ker ga imamo tako radi. Z Joejem Gomezom sva v redu. Zadevo sva zaključila, šla sva naprej in ne bova je pogrevala," je zapisal.