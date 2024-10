Hat-trick Francoza za zmago prvakov, Juventus igra za kosilo

Nogometaši Udineseja so v sedmem krogu italijanske lige premagali Lecce z 1:0 in po četrti zmagi vsaj začasno prišli na tretje mesto lestvice. Edini zadetek na tekmi, na kateri je Jaka Bijol izvrstno igral celo tekmo za Videmčane, Sandija Lovrića pa zaradi poškodbe ni bilo v ekipi, je dosegel Jordan Zemura. 24-letni reprezentant Zimbabveja je v 75. minuti zadel s prostega strela s 25 metrov, ko je žogo čez živi zid poslal v zgornji kot tekmečevih vrat.

Marcus Thuram je dosegel hat-trick. Foto: Reuters

Prvak Inter je doma s 3:2 premagal Torino in na drugem mestu za vodilnim Napolijem zaostaja dve točki. Že v 20. minuti so gostje ostali z nogometašem manj na igrišču, saj je bil izključen Guillermo Maripan. Zatem se je hat-trickom pri Intervju izkazal Marcus Thuram (25., 35., 60.), Za Torino pa je najprej v 36. minuti gol dosegel Duvan Zapata, za 2:3 pa je v 86. minuti z bele pike v polno meril še Nikola Vlašić.

S tremi zadetki se je izkazal tudi član Atalante Mateo Retegui, ki je tako prispeval ključni delež ob zmagi ekipe iz Bergama s 5:1 proti Genoi.

Romelu Lukaku je v polno meril ob zmagi Napolija. Foto: Reuters

Že za uvod v sedmi krog je vodilni Napoli v petek gostil Como in slavil s 3:1. Napoli je z zmago v uvodnem obračunu sedmega kroga proti Comu vsaj še za en teden podaljšal vodstvo v italijanskem nogometnem prvenstvu. Junak zmage Napolija na stadionu Diego Armado Maradona je bil Romelu Lukaku, ki je bil dvakrat podajalec in hkrati natančen izvajalec najstrožje kazni na začetku drugega dela za 2:1. Prvi zadetek so Neapeljčani dosegli že v 25. sekundi tekme - zadel je Scott McTominay, zmago s 3:1 pa je potrdil David Neres v zadnjih minutah dvoboja.

Verona je premagala Venezio z 2:1, gol za zmago pa si gostje zabili sami v 81. minuti. Domen Črnigoj si je dvoboj ogledal s klopi.

