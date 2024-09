Jaka Bijol pred posebnim izzivom. Prihaja njegov velik snubec.

Nogometaši Milana bodo danes skušali izkoristiti prednost domačega igrišča proti Lecceju, za katerega igra tudi Ante Rebić, nekdanji hrvaški reprezentant, a tudi napadalec rdeče-črnih.

Sobota ob 15. uri prinaša še kako zanimiv obračun v bližini Slovenije. Udinese bo pričakal aktualnega prvaka Inter, Jaka Bijol in Sandi Lovrić pa naj bi nastopila od prve minute. Korošec je med tednom blestel v pokalu. Zadel je v polno, ko je po natančnem strelu z nogo z roba kazenskega prostora zatresel mrežo Stojanovićeve Salernitate. Bijol bo na tekmi deležen ogromnega zanimanja, saj so se Milančani zanj v preteklosti že zanimali. Inter želi okrepiti obrambo, saj imata Francesco Acerbi in Stefan De Vrij pogodbo le še do konca sezone. Bijol je eden izmed največjih kandidatov, Udinese pa bi lahko zanj prejel ogromno odškodnino, omenjajo se zneski okrog 20 milijonov evrov.

Prvak Inter prihaja zelo blizu Slovenije. Foto: Reuters

V nedeljo bo Venezia, pri kateri Domen Črnigoj nima statusa prvokategornika, gostovala pri Romi, katero je nedavno prevzel Hrvat Ivan Jurić. Primorec naj bi znova sedel na klopi Benečanov. Bologna bo v obračunu udeležencev lige prvakov gostil Atalanto, zahtevno delo pa čaka Torino, ki po petih krogih presenetljivo vodi na lestvici. K bikom prihaja Lazio.

Italijansko prvenstvo, 6. krog:

Petek, 27. september:

Sobota, 28. september:

Nedelja, 29. september:

Ponedeljek, 30. september:

Lestvica: