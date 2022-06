Sergi Roberto podaljšal pogodbo z Barcelono. "Njegova klavzula je 400 milijonov evrov."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz nogometnega kluba Barcelona so sporočili, da so s Sergijem Robertom za eno leto podaljšali pogodbo. Roberto naj bi sprejel 60 odstotkov manjšo plačo, tako bo zaslužil pet milijonov na leto. Dolgovi kluba so na začetku lanske sezone dosegli 1,3 milijarde evrov, od tega 390 milijonov zaradi plač igralcev.