Nekdanji francoski nogometaš in trener Real Madrida bi tako na trenerskem mestu zamenjal Argentinca Mauricia Pochettina, ki je v tej sezoni Parižane pripeljal do naslova francoskih prvakov, ponovno pa se je zalomilo pri ligi prvakov, ko so v osmini finala izgubili prav proti Realu iz Madrida. PSG tako še vedno ostaja brez lovorike v najelitnejšem nogometnem tekmovanju in možnost za osvojitev tega vidijo prav v 49-letnem Francozu, ki je z madridskim klubom to tekmovanje osvojil že kar trikrat.



Po tem, ko je po sezoni 20/21 Zidane zapustil kraljevi klub, naj bi ga po enoletnem premoru k sodelovanju s francosko ekipo pozval sam francoski predsednik Emmanuel Macron, ki naj bi sodeloval tudi pri odločitvi Kyliana Mbapeja, da ostane v francoski prestolnici.

Zidane pred težko nalogo

"Klub doživlja preporod," je še pred dnevi dejal za zdaj še trener PSG-ja. "Predsednikbo kmalu predstavil načrte za prihodnost, a sem miren," je še povedal za francoske medije Argentinec, ki ima s Parižani sicer veljavno pogodbo do leta 2023.Po letu premora bo tako Francoz sedel na klop trenutno enega izmed najbolj ambicioznih klubov, ki ambicij za naslednjo sezono ne skriva – osvojitev lige prvakov. Po treh zaporednih osvojenih naslovih lige prvakov se zdi, da so našli pravega moža, ki jih lahko pripelje do želenih ciljev. Poleg tega pa bi Francoz lahko znova vzpostavil hierarhijo v trenutno najbolj zvezdniško obarvani zasedbi PSG-ja."Da vodiš klub, kot je PSG, moraš biti dober trener, po letu in pol se počutim kot eden izmed najboljših. Voditi zasedbo, kakršno imamo trenutno v Parizu z vsemi zvezdniki, zahteva ogromno truda in nenehnega učenja," je razmere v taboru Parižanov komentiral Mauricio Pochettino.Po tem, ko je pred kratim že prišlo do kadrovskih menjav pri francoskem velikanu, mesto športnega direktorja je zavzel, naj bi odločitev o novem strategu sprejeli kar Katarci sami, ki dobro vedo tudi, kako zelo je Zidane naklonjen prvemu zvezdniku kluba Kylianu Mbapeju.