Mbappe Argentincu in Neymarju pokazal izhodna vrata

Mbappe želi novega trenerja, Pochettino na izhodnih vratih? Foto: Guliverimage

Po poročanju katalonskega častnika Mundo Deportivo naj bi Francoz klubu že predal spisek igralcev, ki po njegovem mnenju ne sodijo v PSG. Na seznamu se je poleg 13 igralcev znašel tudi trener Parižanov,

Med igralci, ki naj bi, po njegovo, morali poleti zapustiti klub, naj bi bila celo Neymar in Mauro Icardi. Poleg omenjenih dveh zvezdnikov pa Mbappe prihodnosti v Parizu ne vidi tudi za 11 njunih soigralcev. To so: Thilo Kehrer, Julian Draxler, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Pablo Sarabia, Juan Bernat, Idrissa Gueye, Colin Dagba in Sergio Rico.

FAKE ❌ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 2, 2022

Na to se je na družbenem omrežju Twitter odzval sam zvezdnik Parižanov,, ki je zapisal, da naj bi šlo za lažno novico.pa naj bi že namignil Parižanom, da si v prihodnji sezoni v dresu PSG želi videti 22-letnega vezista AS Monaca,, za katerega naj bi se zanimal tudi Real Madrid.