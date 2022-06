Neymar vse bližje velikemu rekordu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neymar je na prijateljski tekmi med Brazilijo in Južno Korejo v Seulu zabil dva gola. Foto: Reuters

Nogometni zvezdnik Neymar je na prijateljski tekmi med Brazilijo in Južno Korejo v Seulu zabil dva gola ob zmagi s 5:1. Oba je dosegel z enajstih metrov in se približal izkupičku legendarnega Peleja, ki je v dresu selecaa dosegel 77 golov.

Napadalec Paris Saint-Germaina je v južnokorejski prestolnici na 118. tekmi za svojo izbrano vrsto dosegel 72. in 73. zadetek.

Neymar je bil po informacijah francoske tiskovne agencije AFP sprva vprašljiv za nastop na prijateljski tekmi, a je stisnil zobe in bil za 2:1 in 3:1 natančen z bele točke. Prvi gol je za Brazilijo dosegel Richarlison, nato je izenačil Hwang Ui-Jo, zanesljivo zmago južnoafriškega predstavnika pa sta potrdila Coutinho in Gabriel Jesus v zadnje četrt ure.

Brazilijo v junijskem ciklu mednarodnih tekem čaka še obračun z Japonsko v ponedeljek, medtem ko se bo Južna Koreja isti dan pomerila s Čilom. Udeleženci novembrskega in decembrskega SP v Katarju Japonci so danes na prijateljski tekmi premagali Paragvaj s 4:1.

