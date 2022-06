Velikan svetovnega nogometa poslal sporočilo Putinu

Ko se je v preteklosti srečal z Vladimirjem Putinom in si izmenjal nasmeh, ki ga je spremljal dolg stisk roke, ni nikoli pomislil, "da bomo nekega dne tako razdeljeni, kot smo zdaj", je zapisal Pele na Instagramu.

"Moč za konec tega konflikta je v vaših rokah. Istih rokah, ki sem jih stisnil v Moskvi, ko smo se nazadnje srečali leta 2017," je še zapisal Pele.

Ukrajinska nogometna reprezentanca je v sredo zvečer zmagala v polfinalu končnice za svetovno prvenstvo v Katarju, ko je s 3:1 v Glasgowu premagala Škotsko. Zdaj bo igrala za zadnjo evropsko vstopnico za svetovno prvenstvo v nedeljo proti Walesu.

Pele je zapisal, da Ukrajina na nogometni tekmi s Škotsko poskuša vsaj 90 minut pozabiti na tragedijo, ki je doletela njeno državo. "Boj za mesto na svetovnem prvenstvu je težka naloga – skoraj nemogoča, ko je ogroženih toliko življenj," je še zapisal legendarni Brazilec.

Zdaj 81-letni Pele ima že vrsto let težave z zdravjem. Bolnišnico je nazadnje zapustil konec aprila po ponovnem zdravljenju tumorja na debelem črevesu, ki so mu ga odkrili pred več kot pol leta. V začetku septembra so mu odstranili tumor, ki so ga zdravniki odkrili med rutinskim pregledom na kliniki v Sao Paulu.

V Braziliji se tako že nekaj čet nadaljuje skrb za zdravje enega najboljših, nedvomno pa najslavnejšega nogometaša države. Ta je za reprezentanco odigral 92 tekem in se v letih 1958, 1962 in 1970 z njo veselil tudi naslova svetovnih prvakov.