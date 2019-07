Še nekaj ur nas loči od novega bombastičnega prestopa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še malo in Nicolas Pepe bo postal najdražji nakup v zgodovini londonskega Arsenala. Foto: Reuters

Nicolas Pepe, ki je v prejšnji sezoni navdušil in na lestvici strelcev prve francoske lige z 22 goli zaostal le za strelskim kraljem Kylianom Mbappejem iz PSG, dodal pa tudi 11 asistenc, bo, če se na zdravniških pregledih ne bo zgodilo kaj nepredvidenega, že čez nekaj ur, najpozneje pa jutri, postal najdražji nogometaš v zgodovini Arsenala.

Za tega 24-letnega krilnega napadalca, ki igra z levo nogo, a se dobro znajde tako na levi kot desni strani igrišča, bodo Londončani odšteli kakšen evro manj od 80 milijonov evrov, z morda unovčenimi nekaterimi bonusi pa bodo Francozi z njim zaslužili še več. S tem bi na klubski lestvici najdražjih okrepitev za skoraj 20 milijonov evrov "preskočil" Pierra-Emericka Aubameyanga. Ta je pred dvema letoma na štadion Emirates v Londonu prišel za slabih 64 milijonov evrov.

Pepe, ki ima tudi francosko državljanstvo, saj je rojen v Franciji, je prve profesionalne nogometne korake naredil pri francoskem Angersu, iz katerega je pred dvema letoma za okroglih deset milijonov evrov tudi prišel v Lille. Zanj je v dveh letih v 79 nastopih zabil 37 golov in prispeval 17 asistenc.

Je tudi reprezentant Slonokoščene obale, s katero je letos poleti nastopil na afriškem pokalu narodov in po enajstmetrovkah izpadel proti Maliju v osmini finala. V izbrani vrsti je v 11 nastopih do zdaj zadel štirikrat.

Lille ga je pred dvema letoma kupil za 10 milijonov evrov, zdaj bo zanj prejel osemkrat več. Foto: Reuters

Še pred nedavnim bi bil med najdražjimi v zgodovini, danes pa ...

Prestop Pepeja bi še pred nedavnim kandidiral za enega od najdražjih v nogometu vseh časov, a medtem so se razmere na nogometnem trgu spremenile tako zelo, da se ne bo znašel niti med najdražjimi petimi nogometaši tega poletja.

Spomnimo, mladi Portugalec Joao Felix je Atletico Madrid stal 126 milijonov evrov, Francoz Antoine Griezmann Barcelono šest milijonov evrov manj, Real Madrid je za belgijskega zvezdnika Edena Hazarda odštel okroglih sto milijonov, Juventus za mladega Nizozemca Matthijsa de Ligta 15 manj, Bayern München za Lucasa Hernandeza 80 …

Za Pepeja se je resno zanimal tudi Napoli, pri katerem si ga je nadvse želel predvsem trener Carlo Ancelotti, a ko je v igro zanj vskočil Arsenal in ponudil precej več, so Neapeljčani hitro izpadli iz igre.

Pri Arsenalu vlagajo v prihodnost

Podpisal bo petletno pogodbo in postal četrta letošnja poletna okrepitev Arsenala, ki je v prejšnji sezoni v angleškem prvenstvu končal na petem mestu in še drugo sezono po letih neprekinjenega igranja v njej ostal brez lige prvakov.

Londončani, ki so lani igrali v finalu lige Europa, v kateri se bodo za naslov potegovali tudi letos, so letos poleti k sebi za 30 milijonov evrov iz Saint Etienna pripeljali komaj 18-letnega francoskega branilca kamerunskih korenin Williama Salibo, njegovega vrstnika, krilnega napadalca Gabriela Martinellija, ki je prišel iz Brazilije (Ituano), in si od Real Madrida sposodili 22-letnega španskega vezista Danija Ceballosa.

Kaj zmore Nicolas Pepe: