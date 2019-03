Bomba iz Bavarske: svetovni prvak za 80 milijonov evrov zapušča Oblaka

Lucas Hernandez, ki se je dogovoril za prestop, čeprav so na zdravniškem pregledu ugotovili poškodovano vez v desnem kolenu, bo član Bayerna pet let. Francoza čaka operacija, a je Bayernov zdravnik Hans-Wilhelm Müller potrdil, da bo nared do začetka prihodnje sezone.

"Zelo sem vesel, da smo podpisali pogodbo z Lucasom Hernandezom, svetovnim prvakom in enim najboljših branilcev na svetu," je dejal športni direktor Bayerna Hasan Salihamidžić.

Hernandez, ki je lani poleti s Francijo osvojil naslov svetovnega prvaka in na vseh tekmah igral od prve do zadnje minute, je sicer produkt mladinske šole Atletica, po novem pa bo rekorden nakup najbolj trofejnega nemškega kluba. Z odškodnino v višini 80 milijonov evrov bo za skoraj enkrat presegel dozdajšnjega rekorderja, rojaka Corentina Tolissa, ki je leta 2017 iz Lyona v München prišel za 41,5 milijona evrov.

V tej sezoni je Hernandez odigral 22 tekem za Atletico, a v zadnjem času zaradi poškodbe kolena ne igra.

