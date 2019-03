Spolni škandal s slavno Srbkinjo, afera s tetovažo, zdaj pa še tole

Kontroverznemu nogometašu iz BiH Ognjenu Vranješu se je življenje v zadnjem letu spremenilo v pekel. Še lani je bil standardni reprezentant Bosne in Hercegovine ter pomemben člen Anderlechta, nato pa so ga afere, s katerimi je imel opravka že v preteklosti, pahnile v nezavidljiv položaj. Pika na i težavam je torkov nesporazum, ko mu je belgijska policija na letališču odvzela prostost in ga napotila v center za priseljence, med aktivne prosilce za azil.

Devetindvajsetletni Ognjen Vranješ je požel veliko slavo že kot nogometaš. Od leta 2010 je bil reprezentant Bosne in Hercegovine, zaigral tudi na svetovnem prvenstvu v Braziliji, lani pa ga je selektor Robert Prosinečki po velikem ogorčenju navijačev, jeznih na rojenega Banjalučana, prečrtal z reprezentančnega seznama.

Zmotila ga je tetovaža četniškega vojvode Momčila Đujića. Vranješ je bil trn v peti muslimanskega dela navijačev BiH že prej. Leta 2015 si je na levi roki upodobil meje Republike Srbske, dela BiH, kjer živijo pretežno prebivalci srbske narodnosti, a se nato opravičil za dejanje in tetovažo z dodatnim posegom prekril. Ko so navijači izvedeli, da je upodobil še zločinca iz druge svetovne vojne, je bilo negodovanje tako veliko, da je Vranješ izgubil mesto v izbrani vrsti.

S Karleušo se bo srečal na sodišču

Anderlecht ga je po spolnem škandalu z Jeleno Karleušo oddaljil od prvega moštva. Foto: Instagram Težave so se le še kopičile. Januarja se je znašel sredi velikega škandala, ko so mediji razkrili njegovo ljubezensko zvezo z znano srbsko pevko Jeleno Karleušo, sicer ženo srbskega nogometaša Duška Tošića. Kritike na račun 29-letnega zveznega igralca, ki je na spletu objavil nekaj golih fotografij srbske zvezdnice in s tem poskrbel za spletno uspešnico, saj so v trenutku preplavile svet, so odmevale tudi v Belgiji. Karleuša, ki vztraja pri tem, da to niso fotografije njenega telesa, mu je jezno sporočila. "Ti, črv, ti ne boš več igral nogometa." Napovedala je, da se bosta kmalu srečala na sodišču, kjer ga bo tožila zaradi marsičesa.

Njegovi delodajalci v Bruslju so se odločili, da zaradi medijskega pritiska, ki ga je deležen, ne bo več kandidiral za nastope prve ekipe. Vranješ se je znašel med kandidati za menjavo kluba, a ni bilo kandidata, ki bi želel povabiti razočaranega nogometaša v svoje vrste. Od takrat trenira in ohranja telesno pripravljenost z drugo ekipo Anderlechta, v torek pa je doživel novo neprijetnost.

Brez dokaza, da je nogometaš Anderlechta

Kariero Ognjena Vranješa je v zadnjem letu zaznamovala kopica afer in zapletov. Foto: Reuters Pripotoval je v Belgijo, kjer ga je na letališču v Charleroiju, mestu znamenitega srečanja na Euru 2000 med Slovenijo in tedanjo ZR Jugoslavijo (3:3), aretirala belgijska policija. Po poročanju belgijskih medijev Vranješ ni imel pri sebi izdanega vizuma ali dovoljenja za bivanje, ki ga potrebujejo državljani BiH v Belgiji, ker njihova domovina ni članica Evropske unije. Policija ga je napotila v center za priseljence v Steenokkerzeeju, med aktivne prosilce za azil. Čeprav ji je večkrat skušal dopovedati, da je nogometaš Anderlechta, ni bil uspešen.

"Tega ni mogel nikakor dokazati," je pisalo v uradnem policijskem zapisniku. Vranješ je moral prebiti noč med prosilci za azil, zjutraj pa so policisti razrešili nesporazum ter kontroverznega nogometaša, ki mu je dovoljenje za bivanje poteklo konec februarja in ga je pozabil obnoviti, spustiti na prostost. Odpravil se je v Bruselj, kjer je v torek že treniral z drugo ekipo Anderlechta.

Vranješ se je kmalu po velikem nesporazumu oglasil prek družbenih omrežij in poslal sporočilo selektorju BiH Prosinečkemu. Njegovi izbranci so v napetem torkovem dvoboju za EP 2020 doma remizirali z Grčijo (vodili so že z 2:0), nogometaš Anderlechta pa je sporočil: "Le v Bosni je mogoče, da sem označen za glavnega krivca, ker se je tekma končala z 2:2," je dal vedeti, kako nezadovoljen je bil s potezami selektorja.