Uradno: portugalski najstnik za norih 126 milijonov v Atletico! #video

To, kar je jasno že nekaj dni, je končno potrdil tudi madridski Atletico, ki je za velikansko odškodnino 126 milijonov evrov iz Benfice v svoje vrste pripeljal komaj 19-letnega Portugalca Joaa Felixa. To je peti najdražji prestop vseh časov. Pred mladim Portugalcem so ostali le Neymar, Philippe Coutinho, Kylian Mbappe in Ousmane Dembele.