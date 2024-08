Felix je bil leta 2023 kot posojeni igralec že član Chelseaja, na 16 tekmah je dosegel štiri gole, tokrat pa bo, kot kaže, nekdanji igralec Benfice v London odšel za stalno. Pri Chelseaju so za Felixa pripravili šestletno pogodbo ter so pripravljeni poravnati 47 milijonov evrov vredno odškodnino.

V okviru dogovora, ki vključuje vrnitev Felixa na Stamford Bridge, bi lahko vezist modrih Conor Gallagher prestopil v španski klub.

Felix je v lanski sezoni kot posojeni igralec nastopal za Barcelono in na 44 tekmah dosegel 10 golov. Za Portugalsko pa je Felix igral na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Felix velja za najdražjo naložbo madridskega Atletica, pri katerem je vratar kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak.

Atleti so 3. julija 2019 s Felixom podpisali sedemletno pogodbo za prestop iz portugalske Benfice v višini 126 milijonov evrov. To je bila takrat četrta najvišja vsota v nogometu ter največji prestop Benfice in najdražji podpis Atletica v zgodovini.

Šlo je tudi za drugi najvišji znesek, ki je bil kadarkoli plačan za najstnika, za Kylianom Mbappejem, pri čemer je španski klub prvotno plačal 30 milijonov evrov, preostalih 96 milijonov evrov pa v obrokih, s čimer je presegel Felixovo odkupno klavzulo v višini 120 milijonov evrov.

Ob prihodu v klub so mu izročili majico s številko 7, ki jo je prej nosil Antoine Griezmann, ki je odšel v Barcelono.

