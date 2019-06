Nogomet je res ponorel: Atletico bo za najstnika odštel kar 126 milijonov evrov!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Joao Felix je že v svoji krstni sezoni med člani navdušil Evropo ter postal tarča vseh evropskih velikanov. Največ poguma in tudi denarja so imeli očitno pri Atleticu.

Zdaj je tudi uradno: Portugalski prvak Benfica je potrdil, da se komaj 19-letni Joao Felix seli k Atleticu iz Madrida. Španci bodo za mnoge povsem neznanega najstnika odšteli kar 126 milijonov evrov, kar bo peti najdražji vseh časov. Pred mladim Portugalcem bodo ostali le Neymar, Philippe Coutinho, Kylian Mbappe in Ousmane Dembele.

Atletico nesramno bogatega posla še ni potrdil, je pa namesto njega vse skupaj z javnostjo delila Benfica, ki je v sporočilu za javnost zapisala, da so Madridčani, tako kot se govori že nekaj časa, aktivirali Felixovo odkupno klavzulo, ki je znašala 120 milijonov, Atletico pa bo moral k tej številki dodati še dodatnih šest milijonov evrov, ki bodo nastali pri prestopu.

Benfica bo v žep pospravila 106,8 milijona evrov, 12 jih bo na banko odnesel nogometašev zastopnik Jorge Mendes, 1,2 milijona pa bo dobil tudi nogometašev matični klub Porto.

Benfica potrdila več kot sto miljonski posel:

Atletico začel prazniti polno malho denarja

Po odlični sezoni si je prislužil tudi vpoklic portugalskega selektorja, ki ga je vzel s sabo na zaključni turnir lige narodov, kjer so Portugalci na koncu tudi slavili. Foto: Reuters Za portugalskim zvezdnikom je sanjska sezona. Čeprav ima komaj 19 let, je že v svoji prvi članski sezoni pri Benfici zablestel in pokazal, da gre res za dragulj, ki ga je težko najti.

Na 43 tekmah minule klubske sezone je za orle dosegel 20 zadetkov in dodal še 11 podaj ter bi eden najzaslužnejših, da se je Benfica po letu premora spet veselila naslova portugalskega prvaka.

Čeprav mnogi Portugalca še ne poznajo, so bili španski podprvaki na čelu s trenerjem Diegom Simeonejem prepričani, da je mladenič tako dober, da je vreden toliko denarja. Če se bo velika investicija Madričanom povrnila v zadetkih in podajah, pa bomo videli, ko se bo začelo zares.

Atletico bo pred novo sezono močno spremenil svoje vrste. Ekipo je za 80 milijonov evrov že zapustil Lucas Hernandez, ki bo po novem igral za Bayern, 1. julija se pričakuje, da bo v Barcelono za 120 milijonov evrov odšel Antoine Griezmann, za okoli 70 milijonov evrov pa bo Manchester City okrepil Rodrigo.

Brez odškodnine sta klub zapustila že zapustila tudi izkušena Diego Godin in Juanfran.

