Končno: rdeči vragi kupili zamenjavo za kapetana #video

Po večtedenski sagi so se pri Manchester Unitedu in Crystal Palaceu odločili za prestop angleškega bočnega branilca Aarona Wana-Bissake, ki bo v prihodnjih dneh z rdečimi vragi podpisal dolgoročno pogodbo, poroča dobro obveščeni novinar BBC David Ornstein. Rdeči vragi bodo za mladega angleškega reprezentanta odšteli 56 milijonov evrov.

Potem ko je že dalj časa znano, da se bo po desetih letih od Old Trafforda poslovil kapetan Antonio Valencia, United že dalj časa išče njegovo zamenjavo. Našel jo je v zelo perspektivnem 21-letnem Angležu, ki je bil v pretekli sezoni eden najboljših branilcev v premier league.

A vse ni potekalo tako gladko, kluba sta se dolgo pregovarjala okoli odškodnine, na koncu pa sta si segla v roke za 56 milijonov evrov. To pomeni, da bo nogometaš s koreninami v Kongu šesti najdražji nakup Uniteda vseh časov. Dražji so bili le Paul Pogba, Romelu Lukaku, Angel di Maria, Anthony Martial in Fred.

Kaj zna in zmore mladi Anglež?

Poleg Wana-Bissake bosta na desni strani obrambe za nastop kandidirala še mlada Diogo Dalot in Timothy Fosu-Mensah, na levi pa Luke Shaw in Ashley Young.

Za Manchester United je to drugi nakup v tem poletju. Pred tem so v svoje vrste za 17 milijonov evrov zvabili še levega bočnega napadalca Daniela Jamesa. Ravno tako 21-letni Valižan slovi predvsem po svoji neizmerni hitrosti.

