Evropa ne počiva: 24 dni po podvigu Liverpoola že vroče na Kosovu

Čeprav himna lige prvakov na dvobojih največjega tekmovanja odmeva šele od play-offa kvalifikacij dalje, je v torek v Prištini že dišalo po prestižu. Uradno se je odprla nova evropska sezona 2019/20, v kateri bo evropski naslov branil Liverpool. Le 24 dni po finalu, v katerem so rdeči sredi Madrida ugnali Tottenham in se šestič povzpeli na vrh Evrope, se je kolesje lige prvakov premaknilo z mesta in označilo začetek nove sezone.

Začelo se je v Prištini, končalo se bo v Carigradu

Evropska nogometna zveza (Uefa) se je odločila, da bodo prvi koraki opravljeni v Prištini. Prestolnica Kosova, mlade evropske države, ki si v klubskem nogometu še utira pot na evropski zemljevid, gosti predkvalifikacijski turnir, na katerem nastopajo prvaki štirih držav z najslabšim klubskim koeficientom.

It will be FC Santa Coloma of Andorra that await the winners of tonight's game after they beat San Marino Champions, Tre Penne, 1-0 this afternoon...@ChampionsLeague



📸Neil Wilson pic.twitter.com/cM3LWPU7La — Lincoln Red Imps FC (@LincolnRedImps) June 25, 2019

Za začetek sta se v uvodnem polfinalu predkvalifikacijskega turnirja udarila prvaka Andore in San Marina. Če bi se palčka evropskega nogometa pomerila proti močnejšemu tekmecu, bi se njuni mreži tresli zelo pogosto, tako pa sta poskrbela za napet dvoboj, v katerem je bil zmagovalec odločen šele v 75. minuti.

Nogometaši Santa Colome so v spopadu amaterjev premagali San Penne iz San Marina z 1:0, edini gol na dvoboju pa je dosegel Javi Camochu. Tridesetletni Španec s polnim imenom Javier Lopez Iglesias je na stadionu Fadila Vokkrija, poimenovanem po nekdanjem nogometnem zvezdniku in predsedniku kosovske krovne zveze, popeljal prvaka Andore v finale turnirja.

Prvi nogometaš po Divocku Origi, ki je zadel v "ligi prvakov", je 30-letni Španec Javi Camochu. Foto: Reuters

V prejšnji sezoni je igral na Novi Zelandiji, pred tem nosil dres številnih španskih tretjeligašev, v torek, ravno na slovenski praznik državnosti, pa postal prvi strelec na evropskih zelenicah v sezoni 2019/20 ter prvi strelec na tekmi, tesno vpeti v tekmovalni sistem lige prvakov, po Belgijcu Divocku Origiju, ki je Liverpool popeljal do končne zmage z 2:0 proti Tottenhamu.

Valižani čakajo na zmagovalca

V finalu uvodnega kvalifikacijskega turnirja v boju za ligo prvakov se bo Santa Coloma udarila z gostiteljem. Prvak Kosova Feronikeli je v drugem polfinalu izkoristil prednost domačega igrišča proti najboljšemu klubu iz Gibraltarja (Lincoln Red Imps) in zmagal z 1:0, v petek pa bo skušal nadaljevati niz in si zagotoviti nastop v glavnem delu kvalifikacij.

⚽️ Mendurim Hoti's early goal was enough to see 🇽🇰 @KF_Feronikeli_1 through to Friday's #UCL preliminary round final against @fcsantacoloma pic.twitter.com/MFsp88JOu7 — 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠𝙛𝙖𝙨𝙩 🥐 (@ContinentalBRK) June 25, 2019

Če bo Feronikeli izločil amaterje iz Andore, se bo v prvem krogu kvalifikacij pomeril proti prvaku Walesa The New Saints, v primeru vnovičnega uspeha pa bi ga v nadaljevanju kvalifikacij čakala visoka danska ovira, prvak Köbenhavn. Nogomet na Kosovu doživlja razcvet, o čemer pričajo tudi odlični rezultati članske izbrane vrste v kvalifikacijah za EP 2020. Bi lahko podoben napredek pokazal tudi kosovski klubski prvak?

Začela se je torej evropska sezona, ki prinaša obilico napetosti in užitkov, v njej pa bodo pomembno vlogo igrali tudi Slovenci. Sklepno dejanje bo 30. maja 2020 na olimpijskem stadionu Atatürk v Istanbulu. Če se bo hotel Maribor, ki ga v prvem krogu kvalifikacij čaka v tej sezoni ne preveč prepričljivi islandski prvak Valur Reykjavik (šele 8. izmed 12 udeležencev domačega prvenstva), družiti z elito, bo moral v kvalifikacijah izločiti kar štiri tekmece.

Če bo hotel Maribor nastopiti v ligi prvakov, bo moral preskočiti štiri ovire. Foto: Grega Valančič / Sportida

Evropsko pot bo začel v sredo, 10. julija, ko bo gostoval na Islandiji. Povratna tekma bo 16. julija v Ljudskem vrtu, Maribor pa bo v vsakem primeru v tej sezoni odigral najmanj štiri evropske tekme, saj ga v primeru neuspeha čaka popravni izpit, svojevrstna tolažilna nagrada v kvalifikacijah za evropsko ligo.