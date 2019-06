Brighton pripeljal Belgijca in postavil rekord

Čeprav odškodnine niso uradno objavili, pa otoški mediji navajajo, da je Brighton za 24-letnika odštel za klub rekordnih 15 milijonov funtov odškodnine. Leandro Trossard, nazadnje igralec belgijskega prvaka Genka, je podpisal štiriletno pogodbo. V zadnji sezoni je na 35 tekmah dosegel 15 zadetkov.

"Leandro je napadalen nogometaš, ki ima za seboj impresivno sezono. Pri 24 letih s sabo prinaša precej izkušenj, igral je tudi veliko tekem v evropski ligi," je dejal trener Brightona Graham Potter.

