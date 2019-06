Newcastle išče novega trenerja, Benitez pripravil kovčke

"Z razočaranjem sporočamo, da bo trener Rafael Benitez zapustil Newcastle United po izteku pogodbe 30. junija 2019," so v sporočilu za javnost zapisali pri Newcastlu. Rafaelu Benitezu in njegovim zastopnikom se s klubom ni uspelo dogovoriti za novo pogodbo.

Newcastlu se je Španec pridružil leta 2016, a mu ga takrat ni uspelo obdržati med elito, že v naslednji sezoni pa ga je vanjo vrnil in nato v zadnjih dveh sezonah osvojil 10. in 13. mesto.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



