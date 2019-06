Ukrajinec ostaja zvest Cityju

"Ta sezona je znak, da smo ustvarjeni za uspeh. Bilo je neverjetno, da sem lahko sodeloval v zgodovinski kampanji moštva, ki je ne bom nikoli pozabil," je dejal Oleksandr Zinčenko o zgodovinskem trojčku za klubsko spletno stran.

"A zdaj sem povsem osredotočen na prihodnja leta in prepričan sem, da je pred nami še veliko uspehov," je dodal Zinčenko.

Že v sredo je pogodbo do 2024 podaljšal s Cityjem tudi branilec Kyle Walker.

