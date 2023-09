Čudaška grimasa junaka Barcelone postala svetovna atrakcija

V zadnjih dneh v nogometnem svetu ne manjka odmevnih preobratov. Zrinjski je v četrtek presenetil AZ Alkmaar (od 0:3 do 4:3), dva dni pozneje pa je Barcelona ''vstala od mrtvih'' proti Celti. Še v 81. minuti je zaostajala z 0:2, nato pa zmagala s 3:2. Zmagoviti zadetek je prispeval Portugalec Joao Cancelo, po dvoboju pa je na družbenih omrežjih zaokrožil nenavaden vložek iz njegovega pogovora. Napravil je strašljivo grimaso, ki je v navijačih prebudila domišljijo in jih spomnila na marsikaj. Tudi prizore iz filmskih grozljivk.

Nogometaši Barcelone v tej sezoni branijo naslov španskega prvaka. Sezono so začeli odlično, pod vodstvom Xavija še niso izgubili, v soboto pa so se dolgo časa spogledovali s prvim neuspehom. Na Olimpijskem stadionu v Sevilli, kjer v času prenove kultnega objekta Camp Nou gostijo tekmece, so se znašli v nehvaležnem položaju proti Celti. Gostje iz Viga so v 76. minuti povedli z 2:0, zadišalo je po velikem presenečenju.

Kako so nogometaši Barcelone proslavljali zadetek za zmago:

LA CELEBRACIÓN DEL EQUIPO AL GOL DE CANCELO, SON UNA PUTA FAMILIA.🥹❤️ pic.twitter.com/WkwS5u0gCj — Guti (@gutiifcb) September 23, 2023

Katalonci pa se vseeno niso predali, v zadnjih desetih minutah so na krilih dveh poletnih novincev, to sta rojaka in soimenjaka Joao Cancelo ter Joao Felix, in dvakratnega strelca Roberta Lewandowskega preobrnili rezultat v končno zmago s 3:2. Barcelona je tako skočila na vrh, s katerega jo lahko zvečer pahne le Real Madrid, če bo v prestižnem mestnem derbiju boljši od Oblakovega Atletica.

Bil je izgubljen na igrišču, na koncu pa odločil zmagovalca

Ko je Joao Cancelo, posojeni branilec Manchester Cityja na delu v Barceloni, po tekmi stopil pred mikrofone, ni skoparil s samokritiko. ''Na igrišču sem bil izgubljen. Naredil sem preveč tehničnih napak. To sem skušal popraviti in dal vse od sebe do konca srečanja. Vendarle smo se vrnili, na koncu je zmaga najpomembnejša,'' je dejal 29-letni Portugalec, ki je v spomladanskem delu prejšnje sezone nastopal za Bayern, sicer pa brani barve Manchester Cityja od leta 2019. Zmagoviti zadetek za 3:2 je dosegel v 89. minuti po lucidni podaji Gavija, ki ga je opazil med množico branilcev Celte. To je bil njegov strelski prvenec za Barcelono.

Please someone tell me this video of Cancelo is edited cuz it's giving me chills.

I thought he was about to shed his skin and transform into an alien pic.twitter.com/XYKdeJMYym — Vitrin🇦🇱 (@Vitrln) September 24, 2023

Med intervjujem pa je portugalski reprezentant izvedel nenavadno grimaso, ki je hitro zaokrožila po spletu. Navijači so o njej razglabljali na družbenih omrežjih in delili številne šaljive komentarje. Tako je eden izmed njih zapisal, kako je že pomislil, da bo Joao po tem vložku slekel svojo kožo in se prelevil v vesoljca. Čudaško grimaso so primerjali s prizori iz filmskih grozljivk, na površje je izplavala tudi podobnost s filmskim igralcem Nicolasom Cagom, ki je pred leti upodobil grofa Drakulo.

Esto de Joao Cancelo no se pq me hizo recordar a este meme super antiguo. pic.twitter.com/GDBh8quUwk — Jesucristo (@TuPanaYisus) September 24, 2023

Navijači Barcelone so navdušeni nad učinkom portugalskih soimenjakov, ki sta se Kataloncem pridružila med poletnim prestopnim rokom. Ker tako Joao Cancelo kot tudi Joao Felix nastopata za Barcelono s statusom posojenih igralcev, bi si želeli videti, da bi nekdaj postala polnopravna člana katalonskega nogometnega velikana. To pa bo sodeč po poročanju številnih španskih medijev Barcelono še kako drago stalo.

Portugalska soimenjaka sta pri preobratu Barcelone sodelovala z zadetkom in dvema podajama:

João Félix assist.

João Cancelo assist.

João Cancelo goal.

Game over. 💪🇵🇹 pic.twitter.com/WeDilJI6eq — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2023

Posojeni napadalec Atletica, ki je proti Celti prispeval podajo za prvi zadetek Lewandowskega (Poljaku je za drugi gol, s katerim je izenačil na 2:2, prispeval podajo prav Joao Cancelo), bi bil lahko na voljo za prodajo za najmanj 80 milijonov evrov, City pa bi lahko za Cancela zahteval vsaj 20 milijonov evrov. Tako bo morala Barcelona, ki še odpravlja posledice velike finančne krize, seči globoko v žep, če bo želela zadržati Portugalca v klubu tudi po koncu sezone.